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Öte yandan Silikon Vadisi'nin milyarderlerinin en az yüzde 50'sinin, 'kıyamet güvencesi' olarak kendilerine ülkede veya ülke dışında sığınak satın aldığı ifade edildi. Habere göre söz konusu kişiler bu evlerin genelde 'tatil' için olduğunu açıkladığından, örneğin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'den satın aldığı arazinin ne amaçla olduğunu söylemek güç.