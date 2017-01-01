24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular

03 Şubat 2017 Cuma, 10:17:18

ABD'de yaşayan Otcasek çifti yeni aldıkları evde ilginç bir şey buldular...

  • 1 Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
    1 | 93

    California'lı Colleen ve Chris Otcasek çifti yeni aldıkları evin bahçesinde ilginç bir şeyle karşılaştılar.

  • 2 Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
    2 | 93

    Bahçelerinde gizli bir kıyamet sığınağı bulan çift heyecanla sığınağın içini incelemeye başladı.

  • 3 Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
    3 | 93

    1960'lı yıllarda yapıldığını öğrendikleri sığınağın içinden bakın neler çıktı...

  • 4 Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
    4 | 93
  • 5 Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
    5 | 93

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    Atık suların tahliye durumunu göremedim.
  • Misafir 08 Şubat 2017 Çarşamba 14:57
    Ölümden kaçış yok
  • Misafir 04 Şubat 2017 Cumartesi 13:28
    allahın kıyametınden kurtarmaz onlar sızı merak etmeyın
  • Misafir 10 Şubat 2017 Cuma 10:27
    İLK ÖNCE TEDBİR, SONRA TEVEKKÜL
Kalan karakter : 300