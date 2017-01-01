Gelinlik seçerken vücut tipinize göre model tercih edin

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Elma Vücut Şekline Sahip Olanlar:

Kalçaların ve belin yakın ölçülerde olduğu vücut şeklidir. Göğüslerin vurgulanabileceği derin dekolte, V yaka gelinlikler tercih edilmelidir. bel bölgesi ise kamufle etmeye çalışılmalıdır. Belinin en ince noktasına, ki çoğunlukla bu tam göğüs altıdır, konumlandırılmış bir kemer, optik bir illüzyon yaratacak ve bel oyuntusu varmış gibi gösterecektir. Bu modeli A kesim ve helen tipi gelinliklerde rahatlıkla kullanabilirler.

Çok kabarık eteklerden, likra ve saten gibi vücut hatlarını ortaya koyan kumaşlardan, en çok da yuvarlak yaka gelinliklerden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Düz helen tipi gelinlikler fiziği gizleyeceği için kaçınılması gereken modeller arasında yer alıyor.