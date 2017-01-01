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Gelinlik seçerken vücut tipinize göre model tercih edin

10 Şubat 2017 Cuma, 14:12:04

Tüm hazırlıklar tamam, sıra geldi gelinlik seçimine! Mutlaka her gelin adayının bir hayali vardır ama gelinlik vücut tipine uygun biçimde seçilmeli. İşte vücut tipine göre gelinlik modelleri!

  • 1 Gelinlik seçerken vücut tipinize göre model tercih edin
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    Her kadın hayatının en özel günü olan düğününde kusursuz görünmek ister. Kusursuz görünmenin ilk şartı vücut tipine uygun giyinmekten geçer. Gelinlik Tasarımcısı modacı Pınar Bent, vücut tipine uygun gelinlik seçmenin püf noktalarını anlatıyor.

  • 2 Gelinlik seçerken vücut tipinize göre model tercih edin
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    Elma Vücut Şekline Sahip Olanlar:

    Kalçaların ve belin yakın ölçülerde olduğu vücut şeklidir. Göğüslerin vurgulanabileceği derin dekolte, V yaka gelinlikler tercih edilmelidir. bel bölgesi ise kamufle etmeye çalışılmalıdır. Belinin en ince noktasına, ki çoğunlukla bu tam göğüs altıdır, konumlandırılmış bir kemer, optik bir illüzyon yaratacak ve bel oyuntusu varmış gibi gösterecektir. Bu modeli A kesim ve helen tipi gelinliklerde rahatlıkla kullanabilirler.

    Çok kabarık eteklerden, likra ve saten gibi vücut hatlarını ortaya koyan kumaşlardan, en çok da yuvarlak yaka gelinliklerden kesinlikle uzak durulmalıdır.

     

    Düz helen tipi gelinlikler fiziği gizleyeceği için kaçınılması gereken modeller arasında yer alıyor.

  • 3 Gelinlik seçerken vücut tipinize göre model tercih edin
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    Armut Vücut Şekline Sahip Olanlar:

    Kalçaların omuzlara göre daha geniş olduğu vücut tipidir. Tek yapılması gereken omuzlarla kalça arasındaki bu farkı kamufle etmek. Nasıl mı? Oldukça basit! Üst bedeni daha geniş gösterecek drapeli, kayık yakalı parçaları seçerken; alt bedende kalçalarının genişliği gizleyecek kabarık modeller seçilmelidir. Yarım balık modeller ile de kalçaların yuvarlaklığı avantaja çevrilebilir.

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