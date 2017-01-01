12 Şubat 2017 Pazar, 09:55:01 | Güncelleme: 01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:00:24
Taylan'da fili yıkamaya çalışan turist kadının başına gelmeyen kalmadı
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İlk başlarda her şey normal gibi görümüyordu ama, fil birden sinirlenince kadını hortumuyla kendinden işte böyle uzaklaştırdı.
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Kadın bu kazadan yara almadı ve olay yerinden uzaklaştı.
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Nambiya'daki ulusal parktaki bir gergedan önce turistlerin bulunduğu aracı izledi. Gergedanın merakı hızlıca öfkeye döndü ve şiddetli bir şekilde cipe çarptı.
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Nefes kesen görüntülerde otların arasındaki hayvan ilk olarak yolda durmakta olan turistlerin bulunduğu aracı izliyor. Merakı hızlıca öfkeye dönerek cipe doğru koşmaya başlayan kızgın gergedan, aracın içindeki turistlerin korku dolu bakışları arasında şiddetli bir şekilde cipe çarpıyor.
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Bu korku dolu anlar Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda gergedanın saldırdığı cipin önünde bulunan araçtaki Alexandra Poier (48) isimli kadın tarafından çekildi.
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Poier, araçtaki kişilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.
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ABD'nin Kansas kentindeki hayvanat bahçesinde bir deve otomobiliyle gezen bir çiftin bebeğini neredeyse ağzına almak üzereyken son anda engellendi.
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ABD'nin Utah eyaletindeki Antilop Adası Eyalet Parkı'nda meraklı bir ziyaretçi, dev bir bizonun saldırısına uğradı.
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Gawker.com adlı haber sitesine göre, ziyaretçi parkın yasak bölümüne geçerek bizonu sesle ve vücut hareketleriyle kışkırttı.
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Oldukça saldırgan olmasıyla tanınan hayvan kışkırtmaya anında karşılık vererek adamın üzerine saldırdı. Bir tonluk bizon, ziyaretçiyi boynuz darbesiyle çite yapıştırdı.
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Ancak şanslı adam bu olaydan mucize eseri sadece basit yaralarla atlatmayı başardı.
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Güney Afrika'da 24 yaşındaki bir kadın, kocasıyla birlikte önünde fotoğraf çektirdiği gergedanın boynuz darbeleriyle ağır şekilde yaralandı.
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Güney Afrika'da yayımlanan Beeld gazetesinin haberine göre, başkent Johannesburg'a 40 kilometre uzaklıktaki bir safari parkta saldırıya uğrayan Chantal Beyer adlı kadın omuz, akciğer ve kaburgasından darbe aldı.
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Johannesburg'da öğrenci olan kadının sağlık durumunun ciddi ancak istikrarlı olduğu belirtildi.
Dünya genelindeki 28 bin gergedanın dörtte üçünün Güney Afrika'da bulunduğu tahmin ediliyor.
Ancak son zamanlarda Asya'dan gelen talep nedeniyle yasak olmasına rağmen çok sayıda gergedan avlanmaya başlandı. Çin'de gergedan boynuzunun hummadan kansere neredeyse tüm hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.
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Vahşi doğa fotoğrafçısı Mark Laita dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri tarafından ısırıldı. Ölümcül ısırığı fark etmeyen Laita o anı tesadüf eseri görüntülemişti. Fotoğrafçı Mark Laita son projesi için yılan fotoğrafları çekiyordu. “Serpentine” adını verdiği projesinin en nadide karesinde dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olan siyah mamba tarafından ısırıldı. Mamba zehrini akıtmadığı için ısırığı hissetmeyen Laita sokulduğu anı tesadüf eseri görüntülediği fotoğrafta gördü.
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ABD’li fotoğrafçı yaşadığı deneyimi “New Scientist” dergisine anlattı. Projesi için eline aldığı mambanın bacağını ısırdığını fark etmediğini söyleyen Laita sözlerine şöyle devam etti: “Siyah mambayı inceledikten birkaç gün sonra o gün çektiğim fotoğraflara baktım ve yılanın beni ısırdığını gördüm.” Dünyanın en hızlı yılanı olarak bilinen siyah mamba zehriyle bir fili bile öldürebiliyor.
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İnsanlar tarafından rahatsız edilen hayvanların tepkileri ilginç anlara sahne oluyor.
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İngiltere'de yer alan Grand Union Kanalı, bir zamanlar kano gezintisi yapmak isteyenler için gözde bir mekandı.
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Ancak kanalı kendisine ev tutan kabadayı kuğu sinirli yapısıyla, insanları alt etmeyi başardı.
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Tyson adı verilen kuğu kimseyi kendisine ait olduğunu düşündüğü bölgeden geçirmemeye kararlı.
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Tyson'ın kanoculara saldırıları o kadar ciddi ki, kanalın 3 kilometreden uzun bir bölümünün kullanımına yasak geldi.
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Fotoğraflarda görülen 20 yaşındaki kanocu Joe Davies de kanalın yanlış kısmına gelince Tyson'ın gazabına uğradı.
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Daha önce Tyson'ın şöhretini duyduğunu söyleyen Davies, kuğunun saldırısıyla kanosu devrilip suya düşünce bir daha buraya uğramamaya karar verdi.
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Çevre sakinleri bu ayın başında kabadayı kuğunun başka bir yere taşınması için başvuruda bulundu.
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Safari turuna çıkan bir grubun çektiği görüntüler internette tıklanma rekorları kırıyor.
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Zebra, araç içinde oturan kadına hayatının en büyük şokunu yaşatıyor.
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Arabada cips yediği sırada cipsi almaya çalışan zebra yanlışlıkla kadını omzundan ısırdı.
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Neye uğradığını şaşıran genç kadın saldırının ardından korkudan ağlamaya başladı.
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İnsanlar tarafından rahatsız edilen hayvanların tepkileri ilginç anlara sahne oluyor.