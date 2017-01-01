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Hayvanların gazabı

12 Şubat 2017 Pazar, 09:55:01

Taylan'da fili yıkamaya çalışan turist kadının başına gelmeyen kalmadı

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    İlk başlarda her şey normal gibi görümüyordu ama, fil birden sinirlenince kadını hortumuyla kendinden işte böyle uzaklaştırdı.

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