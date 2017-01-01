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Vahşi doğa fotoğrafçısı Mark Laita dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri tarafından ısırıldı. Ölümcül ısırığı fark etmeyen Laita o anı tesadüf eseri görüntülemişti. Fotoğrafçı Mark Laita son projesi için yılan fotoğrafları çekiyordu. “Serpentine” adını verdiği projesinin en nadide karesinde dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olan siyah mamba tarafından ısırıldı. Mamba zehrini akıtmadığı için ısırığı hissetmeyen Laita sokulduğu anı tesadüf eseri görüntülediği fotoğrafta gördü.