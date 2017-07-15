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Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

18 Şubat 2017 Cumartesi, 11:08:03

Hem bütçenizi yormayacak hem de sizi pek çok zahmetten kurtaracak bu bilgiler çok işinize yarayacak

  • 1 Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
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    Tencere kapağı düşmemesi için şekildeki gibi lastik kullanmak pratik çözüm sağlayacaktır.

  • 2 Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
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    İşte, yemek taşırken tencere kapağının düşmesini engelleyen çözümün uygulama aşamaları...

  • 3 Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
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  • 4 Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
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  • 5 Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 19
  • Misafir
    Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 00:20
    harika bilgiler, teşekkürler!!!
  • Misafir
    Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:35
    süper bir paylaşım,tesekkurler
  • Misafir
    Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:25
    Matkaplı fırça nedir ya=) Güzel olmuş elinize sağlık. Teşekkürler..
  • Misafir
    Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:17
    peçee askılık mükemmel fikir uygulicam .tşk
  • Misafir
    Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:36
    Diş Macununu Ağzınızdan başka her yerde kullanabilirsiniz demek istemişler sanırım :)
  • Misafir
    Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 14:17
    ÇOK TŞKLR
  • Misafir
    Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 10:39
    matkap ve fırça yeni bir buluş gibi....
  • Misafir
    Misafir 31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:57
    değişik konular güzel
  • Misafir
    Misafir 30 Mayıs 2017 Salı 15:26
    çok teşekkürler. kendime yeni hobi edindim sayenizde!!
  • Misafir
    Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:54
    Matkaplı fırça süper buluş :)
  • Misafir
    Misafir 24 Mart 2017 Cuma 10:25
    çanta yapımı güzel
  • Misafir
    Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 17:19
    pratik bilgiler ve gerçekten harika
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