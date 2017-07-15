Matkap ucuna büyük fırça ya da diş fırçası takarak banyo fayanslarının aralarındaki pislikleri yorulmadan temizleyebilirsiniz.
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İşte büyük fırça ile yapım aşamaları...
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İşte diş fırçası ile yapım aşamaları...
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Diş fırçasını ortasından delin, vida geçirin.
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Delinmiş fırça başını kesin.
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Fırça başını bir matkaba geçirin.
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İşte fırçanız hazır!
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Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin.
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Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın.
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SARIMSAĞI YASTIK ALTINA KOYARSANIZ...
Binlerce yıldır, farklı kültürlerin, çeşitli amaçlar dahilinde kullandığı sarımsak, nahoş kokusuna rağmen, vitamin deposu olarak biliniyor. Tansiyonu dengeleyen, kalp sağlığını koruyan sarımsağın bu seferki kullanım amacı ise çok başka.
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Sarımsağı, yastığın altına koyarak uyumanın pek çok faydası olduğuna inanılıyor. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, yastığınızın altına sarımsak koyarak uyuyun. Koku ilk başta sizi rahatsız etse de sarımsak sayesinde uykunuzu daha iyi aldığınızı fark edeceksiniz.
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ŞİŞELERİN İÇİNİ SÜNGERLE KOLAYCA TEMİZLEYİN
Süngeri ikiye kesiniz.
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Süngere delik açınız.
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Bir sünger deliğine mıknatıs, diğer süngere demir parçası koyunuz.
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Süngerdeki deliği yapıştırınız.
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İki süngerin mıknatısın çekim gücü ile birbirini çektiğini göreceksiniz.
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İşte böyle yaparak cam şişenin içini rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
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İleri geri yaptıkça içindeki sünger düşmeden hareket edecektir.
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Sabun altına sünger koyarak, sabun artıklarının azalmasını sağlayabilirsiniz. Yine de artık kalıyorsa, o sabun artıklarını süngerle lavaboyu temizlemekte kullanın.
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Sabunlukta kalan artıkları gidermek için ideal çözüm sünger kullanmak.
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Hemen herkesin banyosunda bu görüntüleri görmek mümkün.
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Bundan kurtulmak için bir sünger temin etmeniz yeterli.
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Tenis topundan süslü havluluk yapmak çok basit.
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AYAK SAĞLIĞI İÇİN BUNLARI YAPIN!
Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.
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Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırın. Bu bağlama işlemi, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
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Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.
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Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır.
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KAŞIK DEYİP GEÇMEYİN
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Açacak işlemini yapmak için şekildeki gibi tutunuz.
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Kapalı konserve kutularını da açmak için kaşığı şekildeki gibi tutup baskı uygulayınız.
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İşte böyle...
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Kutu açtınız bile.
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Yine kullanmadığınız eski atkılarınızdan yüz havlusunu asmak için süslü askılık yapabilirsiniz.
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Kullanmadığınız askılarınızdan da banyo peçeteliği yapabilirsiniz.