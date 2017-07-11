19 Şubat 2017 Pazar, 12:08:42 | Güncelleme: 11 Temmuz 2017 Salı, 09:36:37
Yurdum insanı verdiği ilanlar, yaptığı afişler ile şaşırtmaya devam ediyor
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Bir kilo da peynir kap gel...
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Beyaz eşya, laptop.. yeter ki şunu bi alın...
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Gece fotoğrafı çekilen araba: Arabamı o uyurken satıyorum, üzülmesin...
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Ben sağa sola vurdum, çok rahatlatıyor.. hasar kaydı vardır...
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Düşürdük ama kanatlar falan sağlam...
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Ornitolog'tan (kuş bilimci) satılık...
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Overdose...
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Hem de genç Öğretmenden...
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Redhouse hediyeli...
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Satılacağını anladıysa tabii...
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Sizin oğlan geceleri kaçırıp turlamış olabilir mi acaba...?
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Şimdi efendim, niyetimiz ortada...
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Tür değişikliğinden satılıktır...
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Zekana da zeka kat...
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Apalio 1.3
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Edirne’de bir araç sahibi, arabasını çizerek zarar veren şahsa karşı arabasının ön sağ camına yazdığı yazı ile önlem almaya çalıştı. Aracının kaportasının çizilmesine tahammül edemeyen mağdur sürücü çözümü, yazdığı yazıyı cama yapıştırmakta buldu. Sürücü, kartona yazdığı, “Bu araçtan rahatsız kimse delikanlı gibi söylesin arabayı çizmekle olmaz” cümlesiyle tepkisini dile getirdi.
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Manisa’da köfteci dükkanı bulunan Fatih Yerkazan, dükkanının kapısına ‘Android telefonu olmayan, Facebook, Twitter, Instagram kullanmayan eleman aranıyor’ ilanı astı. Yerkazan, görenlerin dikkatini çeken yazı hakkında kriterlere uygun eleman buluncaya kadar asılı kalacağını söyledi.
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7 yıldan bu yana köfte solunu işlettiğini anlatan Fatih Yerkazan, son dönemde hızla gelişen teknoloji nedeniyle istihdam sağladığı elemanlarının sürekli telefonlarıyla oyalanarak, müşteriyle ilgilenmediği gerekçesiyle çalışanlarına kızdı. Elemanlarına kızgınlığını farklı yolla dile getiren Fatih Yerkazan, hazırladığı iş ilanını dükkanının kapısına astı.
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İlandaki kriterlere uygun eleman bulana kadar ilanın asılı kalacağını vurgulayan Yerkazan, şöyle dedi:
“İnsanlar artık akıllı telefonlarla birlikte Facebook, Twitter ve Instagram’ı kullanarak hayatlarından uzaklaşıyorlar. İnsanların işlerine saygılarını kaybettiklerini gösterebilmek ve herkesin çalışma hayatlarında bu gibi nedenlerle iş bulamadıklarını ortaya çıkarmak için verdiğim bir mesaj. Bu tür elemanlar ile kesinlikle çalışmayacağım. Kesinlikle iş yerinde cep telefonu kullanmayan elemanları tercih edeceğim. Çok nadir de olsa bu kriterlere uyan eleman arkadaşlarımız çıkıyor ama insanlarımızın yüzde 99’u sosyal medyanın esiri olmuş durumda. Hayatlarını bunlarla devam ettiriyorlar. Bütün yaşamlarını bunların üzerinden çeviriyorlar.”
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Kayseri’de kendisine sürekli adres sormasından bıkan halk otobüsü şoförü, otobüsteki şoför bölümünün camlı kısmına "Şoför Sağır ve Ahrazdır, Lütfen Adres Sormayın" yazısını astı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, en beğenilen ve yorum yapılan paylaşım oldu.
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Akçakoca Balıkçı barınağında 5 metre boyundaki bir teknede yazılan satılık ilanında ''herhangi bir şeyle''takas olur ilanı herkesi şaşırttı.
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İlanın altında yazılan "kredi kartı geçerlidir" notunun da bulunması vatandaşların dikkatini çekti. Balıkçı barınağında motorlu 4.70 cm boyundaki teknenin satılık ilanı vatandaşları hem şaşırtıyor, hemde gülmekten kendilerini alıkoyamıyorlar.
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Niksar Yolu kavşağında bakkal olan 45 yaşındaki Erkan Talu, dükkanının önünde bulunan kaldırım üzerine diktiği güllerin kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılması üzerine tepki gösterdi.
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Talu, güllerin yanında bulunan ağaca üzerinde, 'Bu gülleri koparanın elleri kırılsın. Sevdiği de ölsün' yazılı not astı. Caddeden geçenlerin dikkatini çeken bu not sonrası güller koparılmadı.
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Patron, eski çalışanından gazete ilanıyla intikam aldı Şirket yetkilisi Mehmet Kazancıoğlu, yaptıkları suç duyurusu üzerine M.Ö.'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını ve şirketinin 200 bin dolar zarara uğradığını belirtti. DHA
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Kilis'te Murtaza Caddesi üzerinde telefon işiyle uğraşan Murat Mülhim, uzun zamandan beri müşterilerinden alacağı paralarını alamayınca vitrine bu yazısı astı
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Samsun'da market işleten Züleyha Uçan'ın veresiye defterindeki alacaklarını tahsil etmek için iş yerine astığı "Borcu olup 6 aydır ödeme yapmayanlar, geleneksel olarak yayınladığımız yüzsüzler listesine dahil olacaklardır" yazılı afiş, dikkat çekiyor
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Adana'da tekstil ürünleri satan mağaza işletmecisi Yılmaz Dolaşan'ın işyerine astığı, 'Telefonla oynamayan bayan eleman alınacak' duyurusu görenleri şaşırttı
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Merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir tekstil ürünleri satan mağazanın işletmecisi Yılmaz Dolaşan, işyerinde sürekli çalıştırdığı 3 kadın elemandan telefonla uzun süre vakit geçirmeleri nedeniyle istediği verimi alamadığını
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Yılmaz, "Ben de bütün elemanları işten çıkartıp bu duyuruyu hazırladım. İstediğim gibi eleman bulmayı umut ediyorum" dedi. DHA