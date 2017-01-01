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İşte Instagram'ın yeni trendi!

21 Şubat 2017 Salı, 13:01:20 HABERTURK.COM

Trendler değiştikçe sosyal medyada verilen pozlar bile değişiyor. Yeni #instasit trendini keşfetmeye hazır mısınız?

  • 1 İşte Instagram'ın yeni trendi!
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    Trend deyince aklınıza sadece Instagram ya da diğer sosyal medya mecraları gelmesin. Artık verilen pozlar bile bir trend ve günden güne bu trendler de değişiyor. 

     

  • 2 İşte Instagram'ın yeni trendi!
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    Son dönemin en popüler Instagram pozlarına baktığımızda özellikle kadınların yere bakarken veya tesadüfen çekilen pozlarıyla doğal fotoğraf karesi oluşturma çabaları karşımıza çıkıyor.

     

  • 3 İşte Instagram'ın yeni trendi!
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    Her gün gördüğümüz Instagram fotoğraflarını bir strateji olarak düşünebilirsiniz. Bütün dünyayı etkisine alan bu son trend, belki de en basit, en alışılmışın dışında trend.

  • 4 İşte Instagram'ın yeni trendi!
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    Yeni Instagram trendi yere bakarak poz vermek. Bu pozun daha samimi, daha masum, daha içten görüntü verdiği bir gerçek.

    Haydi bakalım şu ünlü pozlara..

     

  • 5 İşte Instagram'ın yeni trendi!
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    Aşağı doğru bakın!

    Bir objeye odaklanıp aşağı doğru bakarsanız sizde samimi ve doğal bir poz yakalayabilirsiniz.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 16:59
    trendinize saygım var
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