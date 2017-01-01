YAŞAM
İşte Instagram'ın yeni trendi!
21 Şubat 2017 Salı, 13:01:20 | Güncelleme: 30 Nisan 2017 Pazar, 15:42:47
HABERTURK.COM
Trendler değiştikçe sosyal medyada verilen pozlar bile değişiyor. Yeni #instasit trendini keşfetmeye hazır mısınız?
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Trend deyince aklınıza sadece Instagram ya da diğer sosyal medya mecraları gelmesin. Artık verilen pozlar bile bir trend ve günden güne bu trendler de değişiyor.
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Son dönemin en popüler Instagram pozlarına baktığımızda özellikle kadınların yere bakarken veya tesadüfen çekilen pozlarıyla doğal fotoğraf karesi oluşturma çabaları karşımıza çıkıyor.
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Her gün gördüğümüz Instagram fotoğraflarını bir strateji olarak düşünebilirsiniz. Bütün dünyayı etkisine alan bu son trend, belki de en basit, en alışılmışın dışında trend.
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Yeni Instagram trendi yere bakarak poz vermek. Bu pozun daha samimi, daha masum, daha içten görüntü verdiği bir gerçek.
Haydi bakalım şu ünlü pozlara..
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Aşağı doğru bakın!
Bir objeye odaklanıp aşağı doğru bakarsanız sizde samimi ve doğal bir poz yakalayabilirsiniz.
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Bir merdiven çıkarken ya da yolda yürürken birden kafanızın sağa ya da sola hareket ettirilmenizle kişisel bir poz elde edebilirsiniz.
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Yaratıcı olun!
Havuzda ya denizden çıkarken kafanızı eğerek hafifçe gülümseyin. Özellikle Kardashian ailesi bu pozu sıkça kullanıyor.
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Bikini modelleri ya da fenomenler bronzlaşmış tenleriyle yere oturmadan dik durarak karakteristik bir poz veriyorlar.
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#instasit pozu, en çok kullanılan pozlardan biri.
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Oturarak bir ayağı dışarı doğru uzatarak kolayca poz verin.
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Bu pozları yakalayarak belki siz de Instagram fenomeni olabilirsiniz.
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