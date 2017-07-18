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Dünyanın dört bir yanından en ilginç terk edilmiş yerler

23 Şubat 2017 Perşembe, 16:20:53 HABERTURK.COM

Cehennem çukurları, terk edilmiş evler ya da hastaneler... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!

  • 1 Dünyanın dört bir yanından en ilginç terk edilmiş yerler
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    Fransa'nın kırsal kesiminde bulunan bu terk edilmiş evin içi sizi çok şaşırtacak. İşte o kareler..

  • 2 Dünyanın dört bir yanından en ilginç terk edilmiş yerler
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  • 3 Dünyanın dört bir yanından en ilginç terk edilmiş yerler
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 14
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 10:23
    barajın tahliye kapağı başka birşey değil
  • Misafir
    Misafir 28 Nisan 2017 Cuma 10:34
    ingilteredeki deniz adaları stranded deep oyununu hatırlattı demekki oyun orada geçiyor
  • Misafir
    Misafir 28 Nisan 2017 Cuma 08:36
    Allahüteala ne yaparsa güzel yapar...vesselam.
  • Misafir
    Misafir 17 Nisan 2017 Pazartesi 08:44
    Toprağın altında ana su damarı yani nehrine giden oluk...
  • Misafir
    Misafir 09 Nisan 2017 Pazar 14:22
    her türlü gider..
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