Dünyanın dört bir yanından en ilginç terk edilmiş yerler
23 Şubat 2017 Perşembe, 16:20:53 | Güncelleme: 18 Temmuz 2017 Salı, 14:33:55
HABERTURK.COM
Cehennem çukurları, terk edilmiş evler ya da hastaneler... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!
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Fransa'nın kırsal kesiminde bulunan bu terk edilmiş evin içi sizi çok şaşırtacak. İşte o kareler..
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TERK EDİLMİŞ HAVA ÜSSÜ
Terk edilmiş yerlerin fotoğrafını çekme hobisi olan bir fotoğrafçı kullanılmayan, eskimiş evleri ve okulları kayıt aldıktan sonra son olarak terk edilmiş bir hava kuvvetleri binasının fotoğraflarını çekti. 10 binin üzerinde askeri personel ve aileleri barındıracak şekilde inşa edilen binada söylentilere göre pek çok gizli proje yapılmış. Bina daha sonra ise hastaneye çevrilmiş.
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İşte oldukça ürkütücü görünen ve zamanında yapılan korkunç deneylerin halen sır olduğu harabe binadan kareler...
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TERK EDİLMİŞ MUAZZAM YERLER
Cehennem çukurları, terk edilmiş gemide oluşan küçük bir orman... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!
Portekiz'de terk edilmiş kale
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ABD'de terk edilmiş bir kilise
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ABD, Colorado'da terk edilmiş kulübe
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Portekiz'de bir kale
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İrlanda'da çürümüş gemi iskeleti
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Havai'de gizemli yol. İnsanlar buraya görünüşü nedeniyle "cennete uzanan merdiven" benzetmesi yapıyor.
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Çin'de balıkçı kasabası
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Avusturya'da yangın sonucu kullanılamayan bir gece kulübü
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Belçika'nın Charleroi kentinde, terk edilmiş soğutma tesisinin görünüşü oldukça ilginç.
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Belçika'da adeta kıyamet çukuruna benzeyen eski kömür santrali
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Namibya'da bir ev
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Avustralya Sidney'deki yüzen orman
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İngiltere'deki deniz kaleleri
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ABD, Holland Adası'ndaki son ev
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Ukrayna'da terk edilmiş sirk
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Eski Bulgaristan Kominis Parti binası
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Japonya'da ter edilmiş bir sirk
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ABD, Florida'daki ıssız ada
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İtalya'da vadi eteklerinde kalmış bir ev
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ABD'nin Michigan eyaletinde terk edilmiş bir bina
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Antartika'da batmış gemi
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ABD'de eski opera binası
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Gürcistan'da terk edilmiş tren istasyonu
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Rusya'da terk edilmiş ahşap ev
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Çin'de yer altı şehri
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ABD'de terk edilmiş metro istasyonu
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Kolombiya'da terk edilmiş otel
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Ukrayna'nın Kiev kentinde terk edilmiş metro istasyonu
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Ukrayna'daki deniz altı üssü
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Almanya'da eski askeri hastanesi
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Japonya'daki Hashima Adası
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Tayvan'daki tuhaf binalar
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Kanada'da terk edilmiş kilise
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Hindistan'daki yer çekimi tepeleri
Bu bölgeye gittiğinizde aracınızı sadece belirli yerlere park edebiliyorsunuz çünkü dağlar, araçları kendine doğru çekiyor.
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Birbirinden çok uzakta farklı ülkelerde görülen ve aynı şekilde inşa edilmiş taş yapılar.
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Rusya, İspanya, İtalya ve Portekiz aslında coğrafya olarak birbirine çok yakın ülkeler değil.
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Arkeologlara göre bu taşlar eski din insanları için inşa edilmiş.
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Ancak bu ülkelerde yer alan taş yapılar birbirlerine çok benziyor.
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Çin'deki taş ormanı
Çin'in belki de en büyük harikası bu taştan ormanın 200 milyon yaşında olduğu düşünülüyor.
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Bu kayalıklar ortaya çıkmadan önce muhtemelen sularla kaplıydı.
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5 renkli nehir
Kolombiya'daki bu nehir yılın büyük bir kısmında sıradan bir akarsu gibi görünüyor.
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Ancak yaz aylarında rengarenk bir cümbüşe dönüşüyor.
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Antratika'daki kan ağlayan şelaleler
Bu kan kırmızısı şelale -10°C derecede bile donmuyor.
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Nehirin uzaktan görüntüsü büyüleyici!
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Harvard üniversitesinden bir grup bilim insanı bu "kan gölünün" çeşitli mikroorganizmalar nedeniyle bu halde olduğunu açıklamıştı.
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BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR, iŞTE ASLI!
Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.