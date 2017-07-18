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TERK EDİLMİŞ HAVA ÜSSÜ

Terk edilmiş yerlerin fotoğrafını çekme hobisi olan bir fotoğrafçı kullanılmayan, eskimiş evleri ve okulları kayıt aldıktan sonra son olarak terk edilmiş bir hava kuvvetleri binasının fotoğraflarını çekti. 10 binin üzerinde askeri personel ve aileleri barındıracak şekilde inşa edilen binada söylentilere göre pek çok gizli proje yapılmış. Bina daha sonra ise hastaneye çevrilmiş.