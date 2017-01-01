27 Şubat 2017 Pazartesi, 11:54:55 | Güncelleme: 30 Nisan 2017 Pazar, 16:06:10
HABERTURK.COM
Asil olmak dışarıdan oldukça kolay görünebilir ancak yıllardır saray hayatını devam ettirmek bazı kuralları beraberinde getiriyor
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İngiltere'deki bu kurallar, hiçkimsenin yasaların üzerinde olamayacağını gösteriyor. Bu nedenle, toplumun en üst düzey üyelerinin bile uymak zorunda olduğu kurallar var. İşte kraliyet ailesinin takip etmesi gereken o protokoller...
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En az 6 tane kuzgun bulundurmak zorundadırlar. Bir efsaneye göre; eğer Londra Kulesi'nde kuzgun yoksa krallığın düşeceği belirtilmektedir.
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Elit olmayanlara dokunmazlar. Bazen bu kural çiğnenebilse de, ünlülerle veya sıradan insanlarla kamera karşısına geçip poz vermezler.
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Roman Katolik olamazlar. 2011 yılında kraliyet ailesinin Roman Katolik inancından biriyle evlenmelerine yönelik engel kaldırılmasına rağmen, yine de İngiltere Kilise'sine sadık kalmaktadırlar.
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Kıyafetleri belirsiz mesajlar gönderemez. Giysileri zarif ve modaya uygun şekildedir. Bu kişiler, öncülük etmek zorunda oldukları için kıyafetleri belirsiz mesajlar gönderemez.
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Kraliçe yemeğini bitirdikten sonra kraliyet üyeleri dahil hiçkimse yemek yemeye devam edemez.
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Kürk giyemezler. Bu kural, bazı asiller ve kraliçe, kürkleri taklit eden giysiler tercih ettiği için çiğnenmiş gibi gözüküyor.
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Monopoly oynayamazlar. Monopoly oynamalarını yasaklayan bir kanun olmamasına karşın, Prens Adrew kötü amaçlı bir oyun olduğu için masa oyunlarını yasaklamıştır.
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Hangi hediye alınırsa alınsın kraliyet üyeleri hediyeleri nezaketle kabul ederler. Alınacak hediyelere Kraliçe karar verir.
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Siyasi makamlarını kullanamazlar. İşin aslı kişisel çıkar sağlayıp, bunun en ufak bir güce dönüşmesini engellemektir. Kraliyetten hiç kimse, kamuoyunu etkilemek ya da bu pozisyondan kişisel çıkar elde edemez.
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Kraliyet mensupları, oturma düzeninde ön sırada yer almalıdır. Kraliçe'nin adımları takip edilir. Eğer bir kraliyet yemeğine davet edildiyseniz, kraliçe ne yapıyorsa onu yapmak zorundasınız.
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Kabuklu deniz ürünleri tüketmezler. Aslında bu, gerçek bir kuraldan çok önlem amaçlıdır. Oluşabilecek gıda zehirlenmelerinden veya alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için kraliyet ailesi mensupları kabuklu deniz ürünlerini pek tercih etmezler.
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Beraber seyahat etmezler. Daha önce oluşabilecek riskler için önlem alınıyordu ancak, şimdi yolculuklar daha güvenli ve konforlu olduğu için seyahat edebiliyorlar.
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Oy kullanmazlar. Bunun sebebi ise halkın düşüncelerini etkilemek istememeleridir. Bunun yerine, skandalları takip ediyorlar ve iktidar partisi ile işbirliği yapmaya ve siyasi konuları sorunsuz bir şekilde yürütmeye odaklanıyorlar.
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Geleneksel olarak kraliyet ailesi Noel'i beraber geçirirler.