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Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç 14 kuralı!

27 Şubat 2017 Pazartesi, 11:54:55 HABERTURK.COM

Asil olmak dışarıdan oldukça kolay görünebilir ancak yıllardır saray hayatını devam ettirmek bazı kuralları beraberinde getiriyor

  • 1 Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç 14 kuralı!
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    İngiltere'deki bu kurallar, hiçkimsenin yasaların üzerinde olamayacağını gösteriyor. Bu nedenle, toplumun en üst düzey üyelerinin bile uymak zorunda olduğu kurallar var. İşte kraliyet ailesinin takip etmesi gereken o protokoller... 

  • 2 Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç 14 kuralı!
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    En az 6 tane kuzgun bulundurmak zorundadırlar. Bir efsaneye göre; eğer Londra Kulesi'nde kuzgun yoksa krallığın düşeceği belirtilmektedir. 

  • 3 Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç 14 kuralı!
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    Elit olmayanlara dokunmazlar. Bazen bu kural çiğnenebilse de, ünlülerle veya sıradan insanlarla kamera karşısına geçip poz vermezler. 

  • 4 Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç 14 kuralı!
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    Roman Katolik olamazlar. 2011 yılında kraliyet ailesinin Roman Katolik inancından biriyle evlenmelerine yönelik engel kaldırılmasına rağmen, yine de İngiltere Kilise'sine sadık kalmaktadırlar.

  • 5 Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç 14 kuralı!
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    Kıyafetleri belirsiz mesajlar gönderemez. Giysileri zarif ve modaya uygun şekildedir. Bu kişiler, öncülük etmek zorunda oldukları için kıyafetleri belirsiz mesajlar gönderemez. 

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YORUMLAR 22
  • Misafir 29 Nisan 2017 Cumartesi 10:47
    1915 Çanakkale savaşı bunlara benzememek için değilmiydi yoksa bize zafer diyemi yutturdular
  • Misafir 29 Nisan 2017 Cumartesi 10:42
    1915 ÇANAKKALE
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 11:25
    YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 10:52
    AYNI BİZ...AHAHAHAHA
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 09:56
    ne mutlu TÜRK'üm diyene!
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 09:33
    İnsanları sınıflandırmaktan başka bir şey değil. En büyük ırkçılık bu işte
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 09:20
    Zamanlama manidar... :)
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 09:12
    ne mutlu türküm diyene...
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 01:44
    Krallık, kraliçe, kraliyet... Yer yüzünde izi bile kalmayacak şekilde silinmesi gereken saçma sapan kavramlar.
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 21:46
    MESELE adamlar adetlerine sahip çıkıyor atalarının izinde bizim gibi aşağılamıyor ah ah o noel agaçlarıyla girdiler evlerimize hepimiz ingiliz olduk
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 20:28
    çok ilkel ortaçağ gibi
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 19:46
    Kraliçe çok sağlıklı görünüyor 100 yaşında da kraliyetin başında kalsa hiç şaşırmazdım. Prens Harry'nin de düğününü dört gözle bekliyorum. Prens olsa da Afganistan'a aktif göreve gitmişti. İngiliz halkı çocuklarını gerçekten çok güzel yetiştiriyor...
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 18:44
    yorumlara baktım da, bir kez daha anladım ki zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor da yoruyor!!!:))
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 16:49
    Hayat mı bu kardeşim...ömrün, kraliçeye ipotekli...
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 16:34
    kraliyet ailesinden değilim çok rahatım oh. :)
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 21:47
    sen öyle san nuelde o ağaç evine giriyormu giriyor nuel gelince her yer ingililtere gibi oluyormu oluyor sen nasıl değilsin hediye almyormusun adamlar bizi ingiliz yapalı çok oldu toprağam
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
    kraliçe yaşıyormu.yada öldüyse söylemiyolar.saklıyolar.
  • Misafir 28 Şubat 2017 Salı 09:06
    !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 15:26
    yaşasın özgürlük.
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 15:19
    Herkesin hayatına kimse karışamaz :)
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:00
    Kraliyet ailesi üyesi olmak sıkıcı gibi görünüyor. :)
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 15:03
    :)
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