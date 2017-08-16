28 Şubat 2017 Salı, 11:10:40 | Güncelleme: 16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:03:45
1
1|136
Aldığı arsayı değerlendirmek isteyen adam bir firma ile anlaşıyor.
2
2|136
İşe başlayan firma sonunda herkesin sahip olmayak isteyeceği şeye imza atıyor.
3
3|136
İşte 6 günde bitirilen o muhteşem ev...
HABERİN DEVAMI
4
4|136
5
5|136
6
6|136
HABERİN DEVAMI
7
7|136
8
8|136
9
9|136
HABERİN DEVAMI
10
10|136
11
11|136
12
12|136
HABERİN DEVAMI
13
13|136
14
14|136
15
15|136
HABERİN DEVAMI
16
16|136
17
17|136
18
18|136
HABERİN DEVAMI
19
19|136
20
20|136
21
21|136
HABERİN DEVAMI
22
22|136
23
23|136
24
24|136
HABERİN DEVAMI
25
25|136
26
26|136
27
27|136
HABERİN DEVAMI
28
28|136
2 SAATTE 300 YIL DAYANABİLEN EV İNŞA EDİYORLAR
İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.
29
29|136
Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.
30
30|136
Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 7 bin TL'ye mal oldu.
HABERİN DEVAMI
31
31|136
32
32|136
33
33|136
HABERİN DEVAMI
34
34|136
35
35|136
36
36|136
HABERİN DEVAMI
37
37|136
38
38|136
39
39|136
HABERİN DEVAMI
40
40|136
41
41|136
24 SAATTE BİR EV İNŞA EDİYORLAR
Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere üretilen ilk mobil 3D (3 boyutlu) yazıcısı, 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle (yaklaşık 37 bin Türk Lirası) 37 metrekarelik bir ev inşa etti.
42
42|136
Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan yerleştirildi.
HABERİN DEVAMI
43
43|136
Yazıcıyı üreten Apis Cor'un Rusya'daki tesisinde inşa ettiği 37 metrekarelik ev; bir koridor, banyo, oturma odası ve mutfaktan oluşuyor.
44
44|136
Şirkete göre 24 saat içerisinde inşa edilen evin ömrü 175 yıl.
45
45|136
Dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilen yapısı, geçen yıl Çin'de inşa edilmişti. Fakat 3D yazıcı ile üretilen yapı malzemeleri, daha sonra inşaat alanına taşınmıştı.
HABERİN DEVAMI
46
46|136
Bir başka Çin merkezli yapı firması, inşaat alanında 3D yazıcı kullanarak iki katlı bir bina inşa etmişti. Binanın inşası 45 gün sürmüştü.
47
47|136
48
48|136
HABERİN DEVAMI
49
49|136
50
50|136
51
51|136
HABERİN DEVAMI
52
52|136
53
53|136
54
54|136
HABERİN DEVAMI
55
55|136
56
56|136
3 BOYUTLU YAZICIYLA İNŞA ETTİ!
Andrey Rudenko isimli bir adam, 3 boyutlu yazıcı üzerinde bazı değişiklikler yaparak çocukları için bahçesine bir kale inşa etti.
57
57|136
Rudenko, 3 boyutlu yazıcının beton kullanarak inşa ettiği kaleyi test amaçlı yaptı.
HABERİN DEVAMI
58
58|136
Bir sonraki projesinde ev yapmayı planlayan adam, yazılımsal olarak çalışmalara şimdiden başlamış bile.
59
59|136
İşte 3 boyutlu yazıcının inşa ettiği o kaleden fotoğraflar...
60
60|136
HABERİN DEVAMI
61
61|136
62
62|136
63
63|136
HABERİN DEVAMI
64
64|136
65
65|136
66
66|136
HABERİN DEVAMI
67
67|136
68
68|136
69
69|136
HABERİN DEVAMI
70
70|136
71
71|136
72
72|136
HABERİN DEVAMI
73
73|136
74
74|136
75
75|136
HABERİN DEVAMI
76
76|136
77
77|136
78
78|136
HABERİN DEVAMI
79
79|136
80
80|136
81
81|136
HABERİN DEVAMI
82
82|136
83
83|136
84
84|136
HABERİN DEVAMI
85
85|136
86
86|136
87
87|136
HABERİN DEVAMI
88
88|136
SADECE 4 SAATTE EV İNŞA ETTİLER! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ...
Dört kişi ahşap evi 4 saatte tamamladı. İşte kare kare o evin yapım aşaması...
89
89|136
90
90|136
HABERİN DEVAMI
91
91|136
92
92|136
93
93|136
HABERİN DEVAMI
94
94|136
95
95|136
96
96|136
HABERİN DEVAMI
97
97|136
98
98|136
99
99|136
HABERİN DEVAMI
100
100|136
101
101|136
102
102|136
HABERİN DEVAMI
103
103|136
104
104|136
105
105|136
HABERİN DEVAMI
106
106|136
107
107|136
108
108|136
HABERİN DEVAMI
109
109|136
110
110|136
111
111|136
HABERİN DEVAMI
112
112|136
113
113|136
114
114|136
HABERİN DEVAMI
115
115|136
116
116|136
117
117|136
HABERİN DEVAMI
118
118|136
119
119|136
120
120|136
HABERİN DEVAMI
121
121|136
122
122|136
123
123|136
HABERİN DEVAMI
124
124|136
125
125|136
126
126|136
HABERİN DEVAMI
127
127|136
128
128|136
EVİNİ CEBİNDE TAŞIYOR!
Martin Azua'nın tasarladığı Basic House yani 'Temel Ev' isimli ürün gezginlerin imdanına yetişecek türden.
129
129|136
Zira polyesterden üretilen ev katlanabiliyor, şişebiliyor, ve ters yüz edilebiliyor.
HABERİN DEVAMI
130
130|136
Azua'nın açıklamalarına göre, sözx konusu ürün güneş enerjisi kullanılarak kolayca şişirilebiliyor.
131
131|136
Ayrıca depolanan güneş enerjisi içerinin ısınması için kullanılabiliyor.
132
132|136
Söz konusu ürünün afet durumlarında da kullanılabileceği belirtiliyor.