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Sadece 6 günde ev inşa ettiler

28 Şubat 2017 Salı, 11:10:40

  • 1 Sadece 6 günde ev inşa ettiler
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    Aldığı arsayı değerlendirmek isteyen adam bir firma ile anlaşıyor.

  • 2 Sadece 6 günde ev inşa ettiler
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    İşe başlayan firma sonunda herkesin sahip olmayak isteyeceği şeye imza atıyor.

  • 3 Sadece 6 günde ev inşa ettiler
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    İşte 6 günde bitirilen o muhteşem ev...

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  • 5 Sadece 6 günde ev inşa ettiler
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 3
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 13:09
    daire dedikleri bu olsa gerek
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 13:09
    şirinlerin köyüne benziyor
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 08:36
    Boş iş.
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