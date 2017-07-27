Devasa boyuttaki hayvanlar

08 Mart 2017 Çarşamba, 09:44:34 | Güncelleme: 27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:01:28
Dev cüsseleriyle görenleri şaşkına çeviren hayvanlar
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde Lauren Ansell isimli kadın, cam bahçe kapısında gördüğü dev örümcek karşısında donup kaldı.
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Lauren Ansell, bahçeye açılan cam kapının üstünde yaklaşık bir yemek tabağından daha büyük, yaklaşık 30-35 santimetre boyunda dev bir örümcek gördü.
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Örümceğin fotoğraflarıı çekip sosyal medyada paylaşan çift bu kadar büyük bir örümceği canlı canlı ilk kez görüklerini söyledi.
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YÜREKLERİ AĞZA GETİREN YARATIK!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada olay yaratan dev kurbağa fotoğrafının birçok kişi tarafından gerçek olmadığı ortaya konuldu.
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Kurbağa hakkında yayılan bilgilere göre yaklaşık altı kilogram ağırlığında ve neredeyse cüce bir insan boyundan daha büyüktü.
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Paylaşım, binlerce yorum ve 250.000’den fazla paylaşım aldı. Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı’nın sözcüsü Steve Lightfoot, bu paylaşımın photoshop’lu olmadığını ileri sürdü. Ancak yine de fotoğrafın yanıltıcı olmuş olabileceğini belirtti.
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En Büyük Memeli Türü - Gök Balina
Bu canlıların 50 milyon yıldır nesillerini devam ettirdikleri düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 30 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 180 Ton
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En Büyük Yılan Türü - Titanoboa
Bu canlıların 60 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 15 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 1.1 Ton
Tahmini Genişlikleri : 1 Metre
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En Büyük Eklem Bacaklı Türü - Arthropleura
Bu canlıların 340 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 2.5 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 500 Kilogram
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Liger
Erkek aslan ve dişi kaplandan meydana geldi.
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Uçabilen En Büyük Böcek Türü - Meganeuropsis
Bu canlıların 300 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 70 CM
Tahmini Ağırlıkları : 0.15 Kilogram
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Yaşamış En Büyük Canlı Türü - Amphicoelias
Bu canlıların 150 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 58 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 122 Ton
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Uçabilen En Büyük Canlı Türü - Quetzalcoatlus
Bu canlıların 300 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Kanatlarının Tahmini Toplam Uzunluğu : 15.9 Metre
Tahmini Boyları : 6 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 250 Kilogram
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Okyanuslarda Yaşamış En Büyük Yırtıcı Türü - Megalodon
Bu canlıların 28 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 20 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 103 Ton
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Karada Yaşamış En Büyük Yırtıcı Türü - Spinosaurus
Bu canlıların 112 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.
Tahmini Boyları : 18 Metre
Tahmini Ağırlıkları : 9 Ton
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Karada Yaşamış En Büyük Memeli Türü - Paraceratherium
Bu canlıların 37 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor.