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Devasa boyuttaki hayvanlar

08 Mart 2017 Çarşamba, 09:44:34

Dev cüsseleriyle görenleri şaşkına çeviren hayvanlar

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    Avustralya'nın Queensland eyaletinde Lauren Ansell isimli kadın, cam bahçe kapısında gördüğü dev örümcek karşısında donup kaldı.

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    Lauren Ansell, bahçeye açılan cam kapının üstünde yaklaşık bir yemek tabağından daha büyük, yaklaşık 30-35 santimetre boyunda dev bir örümcek gördü.

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    Örümceğin fotoğraflarıı çekip sosyal medyada paylaşan çift bu kadar büyük bir örümceği canlı canlı ilk kez görüklerini söyledi.

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    YÜREKLERİ AĞZA GETİREN YARATIK!

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada olay yaratan dev kurbağa fotoğrafının birçok kişi tarafından gerçek olmadığı ortaya konuldu.

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    Kurbağa hakkında yayılan bilgilere göre yaklaşık altı kilogram ağırlığında ve neredeyse cüce bir insan boyundan daha büyüktü.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 1
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 12:09
    en büyük yaradandır
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