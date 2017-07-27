Devasa boyuttaki hayvanlar

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Paylaşım, binlerce yorum ve 250.000’den fazla paylaşım aldı. Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı’nın sözcüsü Steve Lightfoot, bu paylaşımın photoshop’lu olmadığını ileri sürdü. Ancak yine de fotoğrafın yanıltıcı olmuş olabileceğini belirtti.