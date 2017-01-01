YAŞAM
O gösterilerin sırrı ortaya çıktı!
16 Mart 2017 Perşembe, 09:34:25 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 09:39:28
HABERTURK.COM
Hayretler içerisinde izlediğimiz sihirbazlık numaralarının arkasında yatan sırlar
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
6
|
51
'Suyu buz yapma' numarası için bir cam bardak ve bir kapalı bardağa ihtiyacınız var.
-
7
7
|
51
Cam bardaktaki suyu kapalı bardağa boşaltın.
-
8
-
9
9
|
51
Kaplı bardaktaki buzu boşaltın.
-
10
10
|
51
Hilesi ise kapalı bardağın içine sünger koymak.
-
11
11
|
51
İşte sıkıca girmiş ve görünmeyen sünger.
-
12
12
|
51
Buzları önceden içine atın. Numaranızı yapın.
-
13
13
|
51
'Şişe içinden kalemi yukarı kaldırma' numarasını yapmakta çok kolay.
-
14
14
|
51
Bir şişe, bir kalem ve görünmeyen çok ince bir ipe ihtiyacınız var.
-
15
15
|
51
Kaleme bağladığınız ince ipi (Şekilde kalın iple gösterdik) gömleğinize bağlayın.
-
16
16
|
51
Vücudunuzu ileri geri hareket ettirdikçe kalem aşağıya yada yukarıya hareket edecektir.
-
17
17
|
51
İşte, şişe içindeki kalemi yukarıya kaldırıyorsunuz.
-
18
18
|
51
'Havada duran bardak' gösterisi yapmak hiç zor değil.
-
19
19
|
51
Yan durarak yapılan numara arkadaşlarınızı çok şaşırtacak.
-
20
20
|
51
Bunun için bardağı delip baş parmağınıza takmanız ve yan durmanız yeterli.
-
21
21
|
51
'Lastik ipten yüzüğü yukarı kaydırma' hilesi de çevrenizdekilerin ilgisini çekecektir.
-
22
22
|
51
Aşağıdan yukarıya hafif bir eğimle çıkan yüzüğün hilesi için,
-
23
23
|
51
tek yapmanız gereken lastiği çevirip, biraz yukardan tutmak. Okla gösterilen yeri avucunuzun içine alınız.
-
24
24
|
51
'Bozuk parayı kaybetme' gösterisi için sihirbaz olmanıza gerek yok.
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
32
|
51
Eğer ki el çabukluğunuz varsa sihir yapmak sizin için oldukça kolay bir hal alabilir. Oscar Owen'den süper hızlı parmak hareketlerine sahip olanlar için kalemle yapabileceğiniz 3 sihirbazlık tekniği.
-
33
-
34
34
|
51
Kalemi büyütme numarası. Sırrı ise kalemin bir tarafını parmakların arkasına gizlemeyi başarmak..
-
35
35
|
51
İşte havada durma numarasının yapım aşaması...
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51