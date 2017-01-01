Kadınlar için 40 yaş öncesi 10 tatil

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8- PLANSIZ TATİL

Bu defa şaşaalı otelleri bir yana bırakın, küçük pansiyonlarda kalın, araştırma yapmadan yollara düşün hatta ne kadar hijyenik olduğunu sorgulamadan yemeğinizi dışarıda yiyin. Sadece bir sırt çantası yeter, bu tatilde çok para harcamak yasak.