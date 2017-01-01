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Kadınlar için 40 yaş öncesi 10 tatil

01 Nisan 2017 Cumartesi, 07:16:45

40’a gelmeden hayatınızda yeni sayfalar açtıracak bazı yolculuklar vardır. İşte deneyimlediğinize asla pişman olmayacağınız 10 tatil...

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    40’ından sonra biz kadınların aşk hayatına bakışı,bedeni, kariyeri, dostlarıyla ilişkisi yepyeni boyutlar kazanıyor malum. Kendini olgunlaşmış ama 20’li yaşlarından uzaklaşsa da genç hissederler. Hissetmelidir de! Ancak bu yaşlara adım atmadan, kadınlara kendilerini iyi hissettirecek hatta yeni kararlar aldıracak bazı seyahatler vardır. 

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