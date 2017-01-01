Kadınlar için 40 yaş öncesi 10 tatil

01 Nisan 2017 Cumartesi, 07:16:45 | Güncelleme: 09:48:17
40’a gelmeden hayatınızda yeni sayfalar açtıracak bazı yolculuklar vardır. İşte deneyimlediğinize asla pişman olmayacağınız 10 tatil...
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40’ından sonra biz kadınların aşk hayatına bakışı,bedeni, kariyeri, dostlarıyla ilişkisi yepyeni boyutlar kazanıyor malum. Kendini olgunlaşmış ama 20’li yaşlarından uzaklaşsa da genç hissederler. Hissetmelidir de! Ancak bu yaşlara adım atmadan, kadınlara kendilerini iyi hissettirecek hatta yeni kararlar aldıracak bazı seyahatler vardır.
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Gazete Habertürk'ten Sema Ereren'in haberine göre, işte kadınların sonraki yıllarda ballandıra ballandıra anlatacakları 10 tatil alternatifi...
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1- KAMP
Belki bugüne dek bir türlü cesaret edemediniz ama 40’ınıza basmadan deneyimlemeniz gereken tatillerin başında kamp tatili geliyor. Uyku tulumu ve çadırınızı kapın, soluğu bir kamp alanında alın. Güneşin batışını izlerken size eşlik edecek bir masa kurun, akşam yıldızlarınıysa kamp ateşiyle beraber izleyin. Sıra dışı tatilleriniz arasında yer alacak bu kaçamak cebinizi de yakmayacak.
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2- KARAVAN
Adeta filmlerde olduğu gibi elinize bir harita alın ve fonda harika bir müzikle yollara düşün. Hiç olmadı bir karavan edinemiyorsanız bir araba kiralayın. Öncekilerden epey farklı, unutulmaz bir tatil olacağına emin olun.
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3- KIZ KIZA
Kimse darılmasın ama kız kıza yapılan gece sohbetlerinin tadını ne ailenizle ne de sevdiğinizle yaptığınız sohbetlerde bulamazsınız. Nerede olduğunuzun bir önemi yok, ister Londra’da olun isterseniz evinizden 2 saat ötede bir butik otelde... Mutlaka vakit geçirmekten keyif aldığınız arkadaşlarınızı baştan çıkarıp kısa bir tatile çıkın.
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4- AİLE
En çok nazınızın geçtiği insanlarla yani ailenizle hâlâ bu yaşınıza dek tatile çıkma fırsatı yakalayamadıysanız ya da çıktığınız tatil hatırlayamayacağınız kadar uzaklarda kaldıysa şimdi tam zamanı. Hatta tatili siz planlayarak ailenize sürpriz yapmaya ne dersiniz?
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5- ROMANTİK KAÇAMAK
O gün bu gün! Sevdiğinizle yapacağınız küçük kaçamaklar ikinize de iyi gelecek. 2-3 gün bile olsa her anınızı birlikte geçirme şansı yakalayacağınız, güzel anılarla döneceğiniz bu tatile 40’ınızdan önce muhakkak çıkın. Bu tatilde sosyal medyaya bir süreliğine bakmak yasak...
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6- TREN YOLCULUĞU
İster yurtdışında ister Türkiye’de olsun, mutlaka yataklı bir tren seyahatine çıkın. Pencerenizden seyrederken hayallere daldığınız manzara ruhunuzu okşayacak. Yollarda mide bulantısı çekenler bu nostaljik yolculukta yanına ilaç almayı unutmasın.
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7- BİR BAŞINA
Belki ilk etapta bu fikir kulağınıza pek hoş gelmeyebilir ama tek başınıza kalacağınız uzun saatler size iyi gelecek. Üstelik son yıllarda tek başına seyahat etmek dünyada bugüne dek olmadığı kadar popüler... Kafanızı kurcalayan her ne varsa hepsini tartın biçin, kendinizle barışın.
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8- PLANSIZ TATİL
Bu defa şaşaalı otelleri bir yana bırakın, küçük pansiyonlarda kalın, araştırma yapmadan yollara düşün hatta ne kadar hijyenik olduğunu sorgulamadan yemeğinizi dışarıda yiyin. Sadece bir sırt çantası yeter, bu tatilde çok para harcamak yasak.
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9- KÖKENİNİZE GİDİN
Doğduğunuz şehre gidin, büyüdüğünüz sokakları gezin ya da hiç gitmeye fırsatınızın olmadığı memleketinizi keşfe çıkın, kültürünü öğrenin. Özünüze döndüğünüzü hissettirecek bu yolculuğa ister sevdiğiniz biriyle isterseniz tek başınıza çıkın her hâlükârda evinize mutlu döneceksiniz.
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10- ÜRKÜTENE GİDİN
Bir uçuruma yaklaşmak, kayak yapmak, dalmak ya da bungee jumping yapmak... Sizi korkutan etkinliklerden oluşan bir yolculuğa çıktığınıza asla pişman olmayacaksınız, korkularınızı yenin! Yeniden doğduğunuzu hissedeceksiniz.