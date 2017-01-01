03 NİSAN 2017
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Bir zamanlar Afganistan'da savaşıyordu!

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:02:59 HABERTURK.COM

ABD ordusunda görevli Hope Howard, Afganistan'daki görevinden ayrılıp yeni bir hayata başladı

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    ABD'li Hope Howard, 19 yaşında ABD Hava Kuvvetleri'nde görevlendirildi ve Ortadoğu'ya gönderildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    insan dil
  • Misafir 4 saat önce
    masaallah
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