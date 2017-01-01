Bir zamanlar Afganistan'da savaşıyordu!

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:02:59 | Güncelleme: 14:07:38
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ABD ordusunda görevli Hope Howard, Afganistan'daki görevinden ayrılıp yeni bir hayata başladı
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ABD'li Hope Howard, 19 yaşında ABD Hava Kuvvetleri'nde görevlendirildi ve Ortadoğu'ya gönderildi.
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Anneannesinin ölümüyle hayatında bir takılma yaşadı. “Dünyadaki en sevdiğim kişiydi. O ne olursa olsun hayatını yaşa derdi.” Bu düşünce onu modellik yaparken bile insanlara yardım edebileceği düşüncesine yönlendirdi.
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Uzun bir süre Afganistan'da Hava Kuvvetleri teknisyeni olaraka görev yapan Howard, sonrasında askeri kariyerini geride bırakarak yeni bir kariyere atıldı.
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Howard, şimdi bir Instagram modeli ve 500 binden fazla takipçisi var.
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26 yaşındaki Howard, Afganistan günlerini 'hayatımın en kötü ve en iyi tecrübesi' olarak tanımlıyor.
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Howard, Afganistan'dan sonra dünyaya farklı gözlerle baktığını belirtiyor.