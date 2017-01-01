04 NİSAN 2017
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Los Angeles Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı

04 Nisan 2017 Salı, 10:00:52 HABERTURK.COM

Moda dünyasının kalbi önceki gün Los Angeles’ta attı. Los Angeles Moda Ödülleri’nin kırmızı halısı, yıldız isimlerin gövde gösterisine sahne oldu

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     Modanın ünlü isimleri Los Angeles Moda Ödülleri'nde bir araya geldi.

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