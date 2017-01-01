YAŞAM
Los Angeles Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı
04 Nisan 2017 Salı, 10:00:52 | Güncelleme: 11:07:57
HABERTURK.COM
Moda dünyasının kalbi önceki gün Los Angeles’ta attı. Los Angeles Moda Ödülleri’nin kırmızı halısı, yıldız isimlerin gövde gösterisine sahne oldu
-
1
1
|
18
Modanın ünlü isimleri Los Angeles Moda Ödülleri'nde bir araya geldi.
-
2
2
|
18
Etkinlikte Stella Maxwell, Kim Kardashian, Lily Donaldson, Lily Aldridge, Fergie, Hailey Baldwin ve Nicki Minaj gibi stil ikonları yerini aldı.
-
3
3
|
18
Gecede ‘Yılın modeli’ ödülünü Stella Maxwell aldı.
-
4
4
|
18
Lily Aldridge de gecenin ön planda olan yıldızlarından biriydi.
-
5
5
|
18
Gecede Fergie giydiği mini siyah elbisesiyle kötü eleştiri oklarının hedefi oldu.
-
6
6
|
18
İşte Los Angeles Moda Ödülleri'nden kırmızı halı notları...
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18