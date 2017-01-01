Şans Topu oyun çekilişi, Milli Piyango İdaresi ( MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleşti. İşte Şans Topu sonuçları...
Şans Topu 825. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 363 bin 381 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye İSTANBUL KAĞITHANE ve MUĞLA MİLAS ilçelerine isabet etti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI (5 NİSAN 2017) : 09, 13, 22, 24, 33 + 02
ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR VE İKRAMİYE BİLGİLERİ
|5+1 Bilen Kişi Sayısı:
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|363.381,45 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı:
|24
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|3.028,40 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı:
|200
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|363,60 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı:
|3.268
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|29,70 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı:
|6.094
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|20,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı:
|88.999
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|3,80 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı:
|52.859
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|6,55 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı:
|174.622
|Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı:
|3,70 TL
ŞANS TOPU OYUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.