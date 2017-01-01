Şans Topu oyun çekilişi, Milli Piyango İdaresi ( MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleşti. İşte Şans Topu sonuçları...

Şans Topu 825. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 363 bin 381 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye İSTANBUL KAĞITHANE ve MUĞLA MİLAS ilçelerine isabet etti.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (5 NİSAN 2017) : 09, 13, 22, 24, 33 + 02

ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR VE İKRAMİYE BİLGİLERİ

5+1 Bilen Kişi Sayısı: 2 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 363.381,45 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 24 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 3.028,40 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı: 200 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 363,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 3.268 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 29,70 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı: 6.094 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 20,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 88.999 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 3,80 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı: 52.859 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 6,55 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı: 174.622 Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı: 3,70 TL

ŞANS TOPU OYUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.