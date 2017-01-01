07 NİSAN 2017
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Şehitler Parkı’nda 16 yıldır bal üretiliyor

07 Nisan 2017 Cuma, 02:30:46 HABERTURK.COM

İstanbul 10 Aralık Şehitler Parkı’nda bulunan ağaçlardan bal üretimi yapılıyor

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    İstanbul’un merkezinde bulunan, Dolmabahçe ile Gümüşsuyu semti arasındaki eski adıyla Beleş Tepe, yeni adıyla da 10 Aralık Şehitler Parkı’nda, gözlerden ırak bal üretimi yapılıyor.

  • 2 Şehitler Parkı’nda 16 yıldır bal üretiliyor
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    Gazete Habertürk'ten Zeynep Uzmen ve Oğuzhan Erdoğan'ın haberine göre kentin en merkezi yerlerinden biri olan parkta bulunan ağaçlardan 5’inde 15 kovan bulunuyor. Hepsi de ağaçlara zincirlenmiş durumda. Uzmanlar, herkese açık ve her gün onlarca kişinin ziyaret ettiği parktaki arıların çevreye zarar vermeyeceği görüşünde.

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    SAHİPLERİ KİMSENİN BİLMEDİĞİ, GÖRMEDİĞİ 2 KİŞİ

     

    Gelip geçenlerin fazla dikkatini çekmeyen kovanlardan tam 16 yıldır bal alınıyor. Park görevlilerinin Rizeli 2 vatandaşa ait olduğunu söylediği kovanlardan düşen ve parkın değişik yerlerinde görülen petekler de buradan bal alındığının kanıtı olarak dikkat çekiyor. 

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