Şehitler Parkı’nda 16 yıldır bal üretiliyor

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Kovanlar ve sahipleriyle ilgili Habertürk muhabirlerinin bilgisine başvurduğu Ömer Avni Mahallesi Muhtarı’nın bile haberinin olmadığı şehir parkında arıcılık yapan 2 kişiyle ilgili bilinen tek şey ise Rizeli olmaları. Kimsenin görmediği, tanımadığı arıcıların 16 yıldır burada nasıl arıcılık yaptıkları, izin alıp almadıkları ise ayrıca bir muamma.