ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

27 yaşındaki kızını bavulla denize attı!

Rus anne, ölen anoreksik kızının kaybıyla başa çıkamadığı için, kızının bedenini bavula koyup denize attığını itiraf etti

0 2 1

48 yaşındaki ismi açıklanmayan ama İtalya'da hemşire olarak çalışan anne , eski bir model olan anoreksik kızı Katerina Laktionova'nın bedenini bir bavula koyarak, hemşire olarak çalıştığı İtalya'da denize attı.

Rus uyruklu olduğu açıklanan anne, kızı öldükten sonra cesedini denize atınca Rusya'ya döndü ve arkadaşına İtalya'da Rimini'de bir arkadaşına 'kızının anoreksiyadan ölümü yüzünden çıldırdığını ve onunla ilgili tüm hatıraları silmek istediğini' söyledi.

Gözyaşları içinde: "Kızım öldü. Ona günlerce baktım ama sonra aklımı kaçırdım ve onu bir bavula koyarak denize attım" dedi.

CESEDİ BİR HAFTA BOYUNCA EVDE TUTTU
Arkadaşı ona öncesinde kızının hayatta olup olmadığını sordu. Anne, kızının cesedini denize atmadan önce bir hafta boyunca evde tuttuğunu itiraf etti.

Katerina Laktionova, öldüğünde yalnızca 35 kiloydu. Bir deri bir kemik olarak tarif ediliyordu. Rusya'ya dönünce, anne yaptıklarını arkadaşıyla paylaştı, arkadaşı ise hemen polisi aradı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Raporlara göre Rus kadın kızının uzun süredir hasta olduğunun farkındaydı ve ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Yakın bir zamanda kızını tedavi için Rusya'ya götürmek istemişti. Durumu yüzünden kızı sürekli hastaneye kaldırılıyordu.

Katerina'nın babası Aleksander, eski karısı ve kızının iki sene önce İtalya'ya gittiklerini söyledi. "Kızım o zamanlar da anoreksikti" dedi. Ama kızını normal olarak tarif etti. "Elimde fotoğraflar var. Fiziği harikaydı, fotomodeldi. Dans etmeyi çok severdi. Şoktayım."

Katerina'nın bedeni bavul içinde Rimini'de bir balıkçı tarafından bulundu. İtalyan polisi Katerina'nın yetersiz beslenmeden öldüğünü belirledi.

İtalya'daki Rus büyükelçiliği kadının kimliğinin onayı için gerekli tüm belgeleri İtalyan yetkililere yolladığını açıkladı.

İlk başlarda İtalyan polisi cesedin şubat ayında bir gemiden kaybolan Alman bir kadına ait olduğunu düşünmüştü. Üzgün annenin İtalya'ya dönüp dönmeyeceği belirsiz.

İtalya'da Rimini bölgesi

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
haberturk_takipcisi - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 nasıl bir mantık bu? {:-{
YAŞAM

DENİZDE BULUNMUŞTU

Varlığı bile bilinmiyordu!

 Varlıklarından dahi haberdar olmadığımız, ürküten canlı türleri...
YAŞAM

BU ÖDÜL TARTIŞMA YARATTI

Rus Büyükelçi Karlov suikastını en net fotoğraflayan Burhan...

 "World Press Photo" ödülü tartışma yarattı
YAŞAM

BU KARE HABERTURK.COM'A DERECE GETİRDİ

2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde HABERTURK.COM...

 Bu kare HABERTURK.COM'a derece getirdi
YAŞAM

BÖYLE OKUL GÖRÜLMEDİ!

İnternet ortamında sıkça paylaşılan birbirinden ilginç...

 İnternetin en çok paylaşılan fotoğrafları