27 yaşındaki kızını bavulla denize attı!

48 yaşındaki ismi açıklanmayan ama İtalya'da hemşire olarak çalışan anne , eski bir model olan anoreksik kızı Katerina Laktionova'nın bedenini bir bavula koyarak, hemşire olarak çalıştığı İtalya'da denize attı.

Rus uyruklu olduğu açıklanan anne, kızı öldükten sonra cesedini denize atınca Rusya'ya döndü ve arkadaşına İtalya'da Rimini'de bir arkadaşına 'kızının anoreksiyadan ölümü yüzünden çıldırdığını ve onunla ilgili tüm hatıraları silmek istediğini' söyledi.

Gözyaşları içinde: "Kızım öldü. Ona günlerce baktım ama sonra aklımı kaçırdım ve onu bir bavula koyarak denize attım" dedi.

CESEDİ BİR HAFTA BOYUNCA EVDE TUTTU

Arkadaşı ona öncesinde kızının hayatta olup olmadığını sordu. Anne, kızının cesedini denize atmadan önce bir hafta boyunca evde tuttuğunu itiraf etti.

Katerina Laktionova, öldüğünde yalnızca 35 kiloydu. Bir deri bir kemik olarak tarif ediliyordu. Rusya'ya dönünce, anne yaptıklarını arkadaşıyla paylaştı, arkadaşı ise hemen polisi aradı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Raporlara göre Rus kadın kızının uzun süredir hasta olduğunun farkındaydı ve ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Yakın bir zamanda kızını tedavi için Rusya'ya götürmek istemişti. Durumu yüzünden kızı sürekli hastaneye kaldırılıyordu.

Katerina'nın babası Aleksander, eski karısı ve kızının iki sene önce İtalya'ya gittiklerini söyledi. "Kızım o zamanlar da anoreksikti" dedi. Ama kızını normal olarak tarif etti. "Elimde fotoğraflar var. Fiziği harikaydı, fotomodeldi. Dans etmeyi çok severdi. Şoktayım."

Katerina'nın bedeni bavul içinde Rimini'de bir balıkçı tarafından bulundu. İtalyan polisi Katerina'nın yetersiz beslenmeden öldüğünü belirledi.

İtalya'daki Rus büyükelçiliği kadının kimliğinin onayı için gerekli tüm belgeleri İtalyan yetkililere yolladığını açıkladı.

İlk başlarda İtalyan polisi cesedin şubat ayında bir gemiden kaybolan Alman bir kadına ait olduğunu düşünmüştü. Üzgün annenin İtalya'ya dönüp dönmeyeceği belirsiz.

İtalya'da Rimini bölgesi