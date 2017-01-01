Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (10 Nisan 2017)

Bugün doğduysanız; aktif, asabi, sabırsız, duyarlı ve sempatik bir insansınız. Sevdiklerinize karşı oldukça fedakâr davranıyorsunuz. Denizi sevdiğinizden, deniz aşırı ülkelere yolculuk etmekten büyük keyif alıyorsunuz. En ufak bir zorlanmayla karşılaştığınızda asabi tarafınız hemen ortaya çıkıyor. Bu sene, iletişiminizi net tutmaya çalışın. Çünkü yanlış anlaşılmalara açık bir yıl olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

20 Nisan’a kadar maddi konularda önemli görüşmelerden sakınmalı, riskli işlerden uzak durmalısınız. Para harcamalarından sakının ve yakın çevrenizdeki iletişim sıkıntılarına dikkat edin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi anlatırken, yanlış ifadelere yatkın olabilirsiniz. Önemli görüşmelerde yanlış anlaşılmalara açık bir dönem içinde olacağınızı bilin. Başlangıçlardan ve yeni adımlardan kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniliklerden uzak durun, imza atmayın, herhangi bir işe başlamayın. Eskiden kalma, tamamlanmaya meyilli olan işlerin peşine düşüp bu işlerinizi halletmek sizin için daha önemli olmalı.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınız için 20 Nisan’a kadar çok acele etmeyin. Geçmişten tanıdığınız arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanacak. Bazı organizasyonlarda ve davetlerde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, kariyer evinizde geriliyor. Görüşmelerinize dikkat edin. Yanlış ifadelerde bulunabilirsiniz. Yeni başlangıçlardan, önemli işlerden, anlaşmalardan 20 Nisan’a kadar uzak durmaya çalışın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak işler, medya ve ticaret alanlarınızda yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Önemli iş görüşmelerinden ve anlaşmalarından 20 Nisan’a kadar kaçınmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

20 Nisan’a kadar alacak-verecek işlerinizi iyi kontrol edin. Banka işlemleriniz varsa yanlış ifadelere ve sıkıntılı durumlara karşı hazırlıklı olun. Borç altına girmeyin ve kredi almamaya özen gösterin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Eski konu ve olaylar etrafınızda cereyan edebilir. Eski konuşmalar zaman zaman gerilimi artırabilir. 20 Nisan’a kadar çok dikkatli olmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda size birtakım problemler çıkarabilir. 20 Nisan’a kadar dikkatli adımlar atmalısınız. Hem kariyer hayatınıza hem özel yaşantınıza bu süreçte dikkat edin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, sizin aşk hayatınızda geriliyor. 20 Nisan’a kadar sevdiklerinizle, çocuklarınızla ve eğlence hayatınızda bağlantı kurduğunuz insanlarla yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda ve ev konularında sorunlara açıksınız. Aile büyüklerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar oluşabilir. 20 Nisan’a kadar emlak alım-satım işlerinden, anlaşmalardan uzak durun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim, satış, reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgisayar sektöründe bir işiniz varsa 20 Nisan’a kadar kesinlikle yeni bir başlangıca imza atmayın. Akrabalarınızla olan iletişiminizde dikkatli olun.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA