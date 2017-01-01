10-16 Nisan 2017 haftalık gezegen hareketleri

BİREYSEL OLARAK BAKTIĞIMIZDA;

Haftaya Ay Terazi Burcundayken ilişkilerimize ve ortaklaşa yapılacak her tür işe odaklanarak başlıyoruz.



MERKÜR GERİLEMEYE BAŞLIYOR!

10 Nisan Pazartesi Merkür Boğa burcunda geriliyor. 20 Nisan’a kadar güvenlik konuları, gerçekçi ilgiler, endişe ve kaygılar bu dönemin konusu olabilir. Hiç acelesi olmayan Boğa burcunda Merkür gerilemesi düşünce metodunu daha yavaşlatır. Bazen bir düşünce üzerinde o kadar çok dururuz ki, bu düşünce saplantılı hale gelebilir. Bu dönemde daha kolay olabilecek yoldan uzak durup, emin ve sağlam yolu tercih edebiliriz. İlerleyebilmek için finansal konuları ve durumları her zaman gözden geçirmemiz yararımıza olacaktır.

Ruhumuz hayatın temel ihtiyaç ve görevleriyle bedene hapsolduğu için çok ilham verici bir süreç değildir. Yine de kendi iç değerlerimizi ve varlıklarımızı bu gerilemede gözden geçirmek, merkür düzeldiği zaman gerçek geri dönüşlerle kendini gösterecektir. Hayatımızda gerçekten neler olup bittiğini görmek ve saptamalar yapmak için merkürün toprak gerilemesinden yararlanmalıyız. Bu dönemde gelecek korkusundan ve para endişesinden uzak durmaya, yeni adımlar ve kararlardan kaçınmaya özen gösterelim.

Merkür iletişimin her tür formuyla alakalı olduğundan 03 Mayıs’a kadar anlaşmalar yapmak, önemli kararlar vermek, başlangıçlar içinde bulunmak ve yeni bir işin tohumlarını atmak doğru olmayabilir. Çünkü koşullar önünde sonunda değişecek, ertelenmeler, mücadeleler ve aksilikler hayatımızda yer alacaktır. Kafamız karışık, iletişimimiz doğru düzgün olmayacağı için büyük adımlardan, iş birliklerinden kaçınmalıyız.

Salı günü sabah saat 09:08 ‘de Terazi Burcunda bir Dolunay yaşanacak. Başlattığımız işlerimizde denge unsuru, ilişkilerimizin sonucunda elde ettiklerimiz önem kazanıyor. Bu Dolunay’da ilişkilerimize odaklanacağız. Duygularımızdaki adalet isteği, aşırılıklara ve iyimser adımlara neden olurken, bizim karşımızda duran insanlara tepkilerimiz yüksek olabilir. Duygu iniş çıkışlarıyla başkalarının bizi anlamasını zorlaştırabiliriz. Bu etkiden en fazla sevdiklerimiz ve bize yakın olanlar etkilenebilir. Denge unsuru Dolunay’ın en önemli unsurlarından biridir. İlişkilerimizde, özel hayatımızda krizlerden beslenmemeye bu Dolunayda özen gösterelim.

Cuma günü, değişik ve farklı olan herşey daha çok ilgimizi çekecek. Güneş- Uranüs kavuşumuyla beklenmedik olaylara açık olacağız. Sıradan olan herşey bizi sıkabilir. Yaşayacağımız beklenmedik olaylarla farkındalıklarımız artabilir.

Cumartesi günü Venüs’ün ileri harekete geçmek için durmasıyla birlikte Mart başından beri ilişkilerimizde yaşadığımız sıkıntı ve sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlayacak.

Bu hafta fikirlerimizden ziyade, sevgi, hoşgörü, merhamet, başkalarına saygılı olmak, adil davranmak vurgusuna odaklanmalıyız.

Göstergelerin hepsini değerlendirdiğimizde 4 geri giden gezegenin hepsinin Jüpiter- Venüs vurgusunu gösterdiğini ve bu iki gezegenin astrolojide para kazanımları, ticari hayatla bağlantısı göz önüne alınırsa birkaç hafta boyunca ekonomik olarak zorlanacağımızı söylemek yanlış olmayacak. Bu dönemde alınacak kararlarda sabitlik, netlik olmayabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN BAKARSAK,

Merkür gerilemesini meclis alanında yaşayacağız. Ülkemizin müttefikleriyle olan iletişiminde, geleceğimizi ilgilendiren önemli adımlarda yanlış anlaşılmalar, aksilikler, sorunlar oluşabilir. Bu dönemde borsada yatırım yapanların dikkatli adımlar atmalarını öneririm.

Salı günü gerçekleşen Dolunay’da gösteri alanlarında, kamuya açık yerlerde, gençler arasında, çocuklarla ilgili konularda, elçiliklerde, devlet okullarında, eğlence mekanlarında, organizasyonlarda, borsa alanlarında işbirliklerinde, ortaklıklarda, aracı kurumlarla işlerimizde sıkıntılara açık olabiliriz. Bu alanlarda duygusal dalgalanmalara dikkat etmeliyiz.

Özellikle Cuma günü, devreye giren Güneş- Uranüs birleşimiyle haftasonuna doğru gergin etkilere dikkat edelim. Ani ve beklenmedik olaylara açık bir dönem. Düşmanlıkların artacağı bu dönemde ayaklanma, isyan, patlama gibi etkiler devrede olabilir.

Herkese şimdiden güzel bir hafta diliyorum!