10 NİSAN 2017
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Komşusunun evini görünce korkuya kapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:41:36

ABD'nin Hungtington şehrinde meydana gelen olay görenleri şoke etti

  • 1 Komşusunun evini görünce korkuya kapıldı
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    ABD'de meydana gelen ve sosyal medyada paylaşılan bir olay görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Yan komşusunun açık kapısını gören adam içeride ürkütücü görüntülerle karşı karşıya geldi.

  • 2 Komşusunun evini görünce korkuya kapıldı
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    Bir grup arkadaş, akşam işten döndüklerinde hemen yan taraflarında bulunan dairenin kapısının zorlanmış ve açılmış olduğunu fark ettiler.

  • 3 Komşusunun evini görünce korkuya kapıldı
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    Uzun süredir kimin yaşadığını anlayamadıkları ve boş olduğunu düşündükleri evde neler olup bittiğini anlamak için eve yöneldiler. 

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