Paskalya Bayramı coşkusu!

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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan gün olan Paskalya Bayramı, Türkiye'de de kutlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, yüzyıllardır Müslüman ve Hristiyanların iç içe yaşadığı Mardin, Hatay ve Edirne çeşitli kiliselerde, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nde de ayin düzenlendi.