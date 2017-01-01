Paskalya Bayramı coşkusu!

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan gün olan Paskalya Bayramı, Türkiye'de de kutlandı.
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, yüzyıllardır Müslüman ve Hristiyanların iç içe yaşadığı Mardin, Hatay ve Edirne çeşitli kiliselerde, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nde de ayin düzenlendi.
Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz yönetti. Ayin süresince erkek ve kızlardan oluşan koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla Katolik, Ortodoks ve Ermeni kiliselerinde ayin düzenlendi. Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'ndeki kutlama, Hatay ve farklı illerden gelen Ermeni vatandaşların katılımıyla başladı. Kilise Papazı Avedis Tabaşyan, ayinde yaptığı konuşmada, kardeşlik ve barış mesajı verdi.
Hatay Valisi Erdal Ata, Paskalya Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesini ziyaret etti.
Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde de ayin yapıldı. Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'ndeki ayini rahip Aleksandır Çıkırık yönetti.
Paskalya nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ile Türkiye'de yaşayan ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.
ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle tebrik ettiğini belirterek, dini bayramların, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, toplumda kardeşlik ve dayanışmanın egemen olduğu müstesna günler olduğunu bildirdi.