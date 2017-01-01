17 NİSAN 2017
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Yeni güzellik trendi: Kuş tüyü kaşlar

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:43:37 HABERTURK.COM

Şu sıralar moda dünyasında yeni bir akım konuşuluyor. Bakalım kuş tüyü benzeri kaşlar, kadınları etkisi altına alacak mı?

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    Moda ve güzellik dünyası garip bir akımın şaşkınlığı altında şu sıralar. Degrade dudaklar, holografi saçlar, renkli kirpikler derken, şimdi de sıra kaşlarda!

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    İşte moda dünyasının yeni trendi, kuş tüyü kaşlar!

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    Finlandiyalı makyaj sanatçısı Stella Siroren'in esprisine yapıp sosyal medyada paylaştığı kaş fotoğrafı öngörülemez bir etki yarattı. 

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    Fotoğraftaki kuş tüyü kaşlar, kadınlar tarafından uygulanıp paylaşılmaya başlandı. Yeni bir trend böylece başlamış oldu. Bakalım dünyayı sosyal medyada etkisi altına alan kuş tüyü kaşları sokaklarda da görebilecek miyiz?

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