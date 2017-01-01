Yeni güzellik trendi: Kuş tüyü kaşlar

Moda ve güzellik dünyası garip bir akımın şaşkınlığı altında şu sıralar. Degrade dudaklar, holografi saçlar, renkli kirpikler derken, şimdi de sıra kaşlarda!
İşte moda dünyasının yeni trendi, kuş tüyü kaşlar!
Finlandiyalı makyaj sanatçısı Stella Siroren'in esprisine yapıp sosyal medyada paylaştığı kaş fotoğrafı öngörülemez bir etki yarattı.
Fotoğraftaki kuş tüyü kaşlar, kadınlar tarafından uygulanıp paylaşılmaya başlandı. Yeni bir trend böylece başlamış oldu. Bakalım dünyayı sosyal medyada etkisi altına alan kuş tüyü kaşları sokaklarda da görebilecek miyiz?