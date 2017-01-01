18 Nisan 2017 Salı, 13:24:15 | Güncelleme: 21 Nisan 2017 Cuma, 13:09:06
HABERTURK.COM
Hafta sonlarının en güzel planlarından olan kahvaltı için birbirinden güzel mekanlar sizleri bekliyor. İşte İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları...
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Sütiş / Emirgan
Kahvaltı denince akla ilk gelen yerlerden birisi Emirgan Sütiş'tir. Eşsiz menüsü ve denize karşı manzarasıyla gönüllerinizi fethedecek.
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Namlı Gumre / Karaköy
Belki sıra bekleyebilirsiniz ama dilediğiniz her kahvaltılığı burada bulabilirsiniz. Karaköy'de bulunan Namlı Gurme için fazla söze gerek yok, muhakkak gidin.
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Van Kahvaltı Evi / Cihangir
Tavada sucuk, yumurta, kahvaltılık dışında yan kahvaltı servislerinden de faydalanabilirsiniz. Çeşitli menüsüyle mutlaka damak tadınıza uygun kahvaltılıklar bulacaksınız.
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Kale Cafe / Rumeli Hisarı
İster kahvaltı tabağı tercih edin, isterseniz serpme kahvaltı tercih edin eşsiz manzarası ve lezzetlerine aşık olacaksınız. Kale Cafe'ye giderseniz kızarmış hellim peyniri denemeyi sakın unutmayın.
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Mangerie / Bebek
Hem leziz bir kahvaltıya hem de püfür püfür esen boğaz manzarasına ne dersiniz? Mangerie sizi asla pişman etmeyecek !
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Çeşme Bazlama Kahvaltı / Nişantaşı
Çeşme'den sonra Nişantaşı'nda da açılan Bazlama Kahvaltı evi en popüler mekanlardan birisi. Servisi, reçelleri ve menüsüyle göz dolduruyor. Trabzon’dan tereyağı, Kayseri’den ev yapımı sucuk, ev yapımı reçeller, karadut ve lorun yanı sıra kocaman bir salata, menemen, sıcacık gözleme ve bazlama...
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Walter's Coffee Roastry / Kadıköy
Amerikan kahvaltı sevenler buraya bayılacaksınız! İlhamını ünlü dizi "Breaking Bad"den alan mekan, İstanbul'da gerçek Amerikan Kahvaltısı bulabileceğiniz nadir yerlerden birisi. Pancake, bacon, yumurta, sosis, patates, bal ve çikolatayla dolu bir tabağa eşlik eden bir fincan filtre kahve...
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Kirpi Cafe / Koşuyolu
Anadolu Yakası'nın en bilinen yerlerinden olan Kirpi'nin birçok şubesi bulunuyor. Kirpi kahvaltı tabağı ve çocuk kahvaltısı olmak üzere iki çeşit kahvaltıları bulunuyor. Burada pancake, mısır gevreği, omlet, tost ve glutensiz kahvaltı seçeneği de bulunuyor.
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Lokma / Rumeli Hisarı
Lokma'nın kahvaltı menüsünde tam 75 çeşit kahvaltı bulunuyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bunun üstüne bir de boğaza karşı keyif yapmak isterseniz Lokma'ya mutlaka uğrayın.
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Big Chef's / Trabya
Tarabya'da denize sıfır konumunda olan Big Chef's hafta sonu kahvaştılarının vazgeçilmez yerlerinden birisi. İsterseniz pazar günleri ailenizi, arkadaşlarınızı alıp brunch yapmaya gidebilirsiniz.
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Oba Restaurant / Baltalimanı
Daha önce Baltalimanı'nda bulunduysanız, muhtemelen Oba Restaurant'a gitmişsinizdir. Serpme kahvaltı, açık büfe kahvaltı servislerinden yararlanabilirsiniz.
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House Cafe / Ortaköy
Boğazın yanı başında bulunan House Cafe'de hafta sonu 09:00'da başlayan kahvaltı servisi akşam 18:00'e kadar sürüyor.
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Maria'nın Bahçesi / Küçükyalı
Ege lezzetlerini sevenlerin uğrak noktası olan Maria'nın Bahçesi Küçükyalı'da bulunuyor. Oldukça fazla çeşitliliği bulunan bu mekanda, kahvaltı servisi hafta sonu 10.00 / 13:00 saatleri arasında devam ediyor.
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Mums Cafe / Karaköy
Şirin, samimi olsun diyor ve lezzetli kahvaltılıkları tercih ediyorsanız Mums Cafe'ye gitmelisiniz. Ev yapımı reçeller, keçi peynirli poğaçalar, baharatlı peynir toplarına kadar birçok çeşit mevcut.
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Arada Cafe / Tophane
Türk ve Beyrut mutfağının buluştuğu nokta Arada Cafe... Hem yeni lezzetler tadıp, hem de Türk mutfağından vazgeçmeden muhteşem bir kahvaltı yapabilirsiniz.
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Marmelat Cafe / Beyoğlu
Marmelat Cafe, içerisinde 4 - 5 masanın bulunduğu samimi ve küçük bir yer. Ehl-i Keyif Kahvaltısı’nda 3 çeşit peynir, 2 çeşit reçel-bal, 2 çeşit şarküteri ürünü, sahanda ve rafadan yumurta ve iki çay bulunuyor.
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Pişi Breakfast & Burger / Beşiktaş
Adından anlaşıldığı gibi buranın pişileri oldukça meşhur. Pişinin yanında serpme kahvaltı veya tek kişilik kahvaltı tabakların bakabilirsiniz.
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Happy Moon's Köşk / Fenerbahçe
Çeşitli peynirleri, reçelleri, serpme kahvaltısının dışında Pazar günleri 14:00'e kadar servis veriyor. Ağzınız tatlanırken buranın ambiyansına bayılacaksınız.