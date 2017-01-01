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Kirpi Cafe / Koşuyolu

Anadolu Yakası'nın en bilinen yerlerinden olan Kirpi'nin birçok şubesi bulunuyor. Kirpi kahvaltı tabağı ve çocuk kahvaltısı olmak üzere iki çeşit kahvaltıları bulunuyor. Burada pancake, mısır gevreği, omlet, tost ve glutensiz kahvaltı seçeneği de bulunuyor.