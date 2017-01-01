Bir yıldır vücut kıllarını almıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:26:14 | Güncelleme: 11:09:23
HABERTURK.COM
Fitness bloggerı Morgan Mikenas, Youtube'daki bir videosunda vücut kıllarını almayı bıraktığını açıkladı
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Morgan Mikenas, yaklaşık bir yıldır bacak ve koltuk altı kıllarını almıyor.
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Mikenas, Youtube kanalındaki videosunda doğal güzelliği savunduğunu aboneleriyle paylaştı.
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Tıraş olmanın çok zamanını aldığını ve bu nedenle bir yıldır kıllarını almayı bıraktığını belirtti.
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Kıllarını bıraktıktan bir süre sonra kendisini çok seksi bulduğunu, kıllarının yumuşak hissettirdiğini söyleyen Mikenas, "Doğal olan bir şeyden neden utanıyorum? Olması gereken bu" dedi ve yaptığından hoşnut olduğunu söyledi.
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Kimsenin utanmaması gerektiğini, insanların kültür normuna bağlı kalmak zorunda hissetmelerini haksızlık olarak açıkladı.
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Erkek arkadaşının da bu durumu desteklediğini ve kendisini güzel bulduğunu ekledi.
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Ayrıca 11-12 yaşlarında spor dersinde tüylerini alması için baskıya uğradığı için bu durumun kendisine esin kaynağı olduğunu söyledi.
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Toplumun dayattıklarına değil, inandığı şeylerin peşinden koşması gerektiğini söylerek, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece sizi iyi hissettiren şeyleri yapın!"