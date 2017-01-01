19 NİSAN 2017
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Bir yıldır vücut kıllarını almıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:26:14 HABERTURK.COM

Fitness bloggerı Morgan Mikenas, Youtube'daki bir videosunda vücut kıllarını almayı bıraktığını açıkladı

  • 1 Bir yıldır vücut kıllarını almıyor
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    Morgan Mikenas, yaklaşık bir yıldır bacak ve koltuk altı kıllarını almıyor.

  • 2 Bir yıldır vücut kıllarını almıyor
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    Mikenas, Youtube kanalındaki videosunda doğal güzelliği savunduğunu aboneleriyle paylaştı.

  • 3 Bir yıldır vücut kıllarını almıyor
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    Tıraş olmanın çok zamanını aldığını ve bu nedenle bir yıldır kıllarını almayı bıraktığını belirtti.

  • 4 Bir yıldır vücut kıllarını almıyor
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    Kıllarını bıraktıktan bir süre sonra kendisini çok seksi bulduğunu, kıllarının yumuşak hissettirdiğini söyleyen Mikenas, "Doğal olan bir şeyden neden utanıyorum? Olması gereken bu" dedi ve yaptığından hoşnut olduğunu söyledi.

  • 5 Bir yıldır vücut kıllarını almıyor
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    Kimsenin utanmaması gerektiğini, insanların kültür normuna bağlı kalmak zorunda hissetmelerini haksızlık olarak açıkladı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 32 dakika önce
    karşı cinsin kaçınca bakalım hala iyi hissedecekmisin kendini..
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