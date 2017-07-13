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Gençlik fotoğrafını tekrar canlandırdı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:55:09 HABERTURK.COM

30 yıl önce gittiği yerleri tekrardan ziyaret edip aynı şekilde poz verdi

  • 1 Gençlik fotoğrafını tekrar canlandırdı
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    Geçmişte gezdiği ülkelere 30 yıl sonra tekrardan giden bir kadın, aynı ülkelerde, aynı pozlarda fotoğraf çektirdi, ortaya da bu kareler çıktı. İşte maceracı kadının 30 yıl öncesi-30 yıl sonrası projesi....

    Strasbourg, Fransa

  • 2 Gençlik fotoğrafını tekrar canlandırdı
    2 | 90

    Heidelberg, Almanya

  • 3 Gençlik fotoğrafını tekrar canlandırdı
    3 | 90

    Cologne, Almanya

  • 4 Gençlik fotoğrafını tekrar canlandırdı
    4 | 90

    Strasbourg, Fransa

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  • 5 Gençlik fotoğrafını tekrar canlandırdı
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    Strasbourg, Fransa

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