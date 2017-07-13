21 Nisan 2017 Cuma, 12:55:09 | Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 14:50:31
HABERTURK.COM
30 yıl önce gittiği yerleri tekrardan ziyaret edip aynı şekilde poz verdi
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Geçmişte gezdiği ülkelere 30 yıl sonra tekrardan giden bir kadın, aynı ülkelerde, aynı pozlarda fotoğraf çektirdi, ortaya da bu kareler çıktı. İşte maceracı kadının 30 yıl öncesi-30 yıl sonrası projesi....
Strasbourg, Fransa
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Heidelberg, Almanya
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Cologne, Almanya
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Strasbourg, Fransa
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Strasbourg, Fransa
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Heidelberg, Almanya
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Strasbourg, Fransa
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Mainz, Almanya
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Mainz Almanya
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HER BEŞ YILDA BİR AYNI YERDE BULUŞUP FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR
Her şey Santa Barbara, California’da Copco Gölü yakınında 1982’de tatile çıkan arkadaşların fotoğraf çekilmesiyle başladı. Beş yıl sonra aynı yere tatile giden arkadaş grubu yeniden aynı fotoğrafı çektirince ‘bunu neden gelenek haline getirmiyoruz?’ dediler. O tarihten itibaren de erek her beş yılda bir aynı yerde aynı şekilde fotoğraf çektirdiler.
"Beş Yıllık Fotoğraf Projesi" adı altındaki bu sevimli ve nostaljik çalışmaların kahramanları soldan sağa sıralı şekilde John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson. İşte yıllara göre o değişim...
1982
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1987
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1992
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1997
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2002
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2007
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2012
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2017
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ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YENİDEN CANLANDIRDILAR!
Kahkahaların atıldığı, oyunların oynandığı, ilginç surat ifadelerinin bolca yer aldığı çocukluk anılarını canlandıran yakınların öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada fenomen olmaya devam ediyor! İşte okuyucularımızdan Sinan Agan'ın Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği fotoğraf...
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Bu fotoğraf ise, okuyucularımızdan Gökhan Özkan'ın yine Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği öncesi ve sonrasını anlatan bir kare...
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İşte çocukluk fotoğraflarını yeniden canlandırıp paylaşanlar...