10 | 90

HER BEŞ YILDA BİR AYNI YERDE BULUŞUP FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR

Her şey Santa Barbara, California’da Copco Gölü yakınında 1982’de tatile çıkan arkadaşların fotoğraf çekilmesiyle başladı. Beş yıl sonra aynı yere tatile giden arkadaş grubu yeniden aynı fotoğrafı çektirince ‘bunu neden gelenek haline getirmiyoruz?’ dediler. O tarihten itibaren de erek her beş yılda bir aynı yerde aynı şekilde fotoğraf çektirdiler.

"Beş Yıllık Fotoğraf Projesi" adı altındaki bu sevimli ve nostaljik çalışmaların kahramanları soldan sağa sıralı şekilde John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson. İşte yıllara göre o değişim...

1982