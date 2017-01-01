Hayatının belirli döneminde suda yaşayan, sular çekilince de 4 yıla kadar toprak altında yaşayabilen balık görenleri hayrete düşürdü. Akciğer balığı olarak adlandırılan, solungaçlı ve akciğerli olması nedeniyle hem su hem de toprak altında yaşayabilen bu tür mevsim kuraklıklarında kendini toprağa gömmesiyle ünlü... Yüzeyin altında deyim yerindeyse kış uykusuna yatan balıklar çıkardıkları sıvı ile kendilerine özel bir koza üretiyorlar. Bu özel sıvı onların derilerinin kurumasını önlüyor. Bu canlılar uzun bir süre yatarken diğer yandan mevcut enerjisini harcıyor. Hatta uyku sırasında vücutların yarısını dahi tüketiyorlar.

Yağmur başlayınca ve su seviyesi yükselince de kendilerini suyun akışına bırakan akciğerli balıklar topraktaki evlerinden ayrılıyor. Hem kara hem de denizde yaşamasıyla şaşırtan canlıların nesli neredeyse tükenmek üzere... Akciğerlerini hava ile doldururken işitilen horultu sesleri de bu balıkların ilginç özellikleri arasında yer alıyor. Dünyada Avustralya, Güney Amerika, Güney ve Batı Afrika'nın tatlı su kaynaklarında yaşıyorlar. Etinin lezzetli olması sebebiyle sürekli ava maruz kalan koza içerisindeki balıklar uykuda oldukları için videoda da görüldüğü üzere kolayca yakalanabiliyor.