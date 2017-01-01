YAŞAM
Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler
22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:44:30 | Güncelleme: 12:52:02
HABERTURK.COM
Kıyafet ve aksesuar kadar önemli bir role sahip olan iç giyim modası da her sezon kendini yenilemeye devam ediyor. İşte yeni sezon iç giyim trendleri...
-
1
1
|
25
2017'nin iç çamaşır trendlerinden biri bej ve altın tonları...
-
2
2
|
25
Bu yılın Oscar törenlerinde hemen her ünlünün tercih ettiği altın ve parıltılı kıyafetler, iç çamaşırı trendlerinin de bu yönde olduğunu kanıtlar nitelikte...
-
3
3
|
25
Ünlü moda tasarımcılarının koleksiyonunda sıklıkla yer verdiği ten ve bej tonları üstelik günlük kullanım için de doğru bir seçim...
-
4
4
|
25
Dantel detaylar gerçekten çok hoş gözüküyor.
-
5
5
|
25
Tabii siyah, zümrüt ve bordo renklerinin zamansızlığını da es geçmeyelim.
-
6
6
|
25
Romantik esintilerin ağırlıkta olduğu bir 2017 bizleri bekliyor.
-
7
7
|
25
Bir zamanlar moda olan düşük belli külotlar yerini yüksek bele bıraktı! Konforu ön planda tutan ancak çekicilikten de ödün vermeyenlere özel hazırlanan bu parçalar özel günler için mükemmel!
-
8
8
|
25
Dünyada modanın yüzü geçmişe yani vintage parçalara döndü. İç giyim koleksiyonları da buna dahil! Yüksek belli parçalar, pudra tonları, saten ve dantel detaylarla kendinizi özel hissedin.
-
9
9
|
25
Geçen sezondan beri sıklıkla kullanılan büstiyerler de bu sezon tercih edilmeye devam ediyor.
-
10
10
|
25
Tüllerle transparan haline getirilen iç çamaşırları da oldukça iddialı...
-
11
11
|
25
Hatta büstiyerleri sadece iç giyim olarak değil, gömleklerle veya tek başına kullanmak mümkün. Bu moda öncülerinin Hollywood yıldızlarının olduğunu belirtelim.
-
12
12
|
25
Klasiklerden uzaklaşmak isteyenlere çokça seçenek sunan 2017 iç giyim modası eğlenceli desenlerle de göz alıcı olunabileceğini kanıtlar nitelikte...
-
13
13
|
25
Çiçekli desenler ya da iddialı yazılar... Hepsi bu senenin vazgeçilmezleri arasında.
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25