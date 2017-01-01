22 NİSAN 2017
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Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:44:30 HABERTURK.COM

Kıyafet ve aksesuar kadar önemli bir role sahip olan iç giyim modası da her sezon kendini yenilemeye devam ediyor. İşte yeni sezon iç giyim trendleri...

  • 1 Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler
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    2017'nin iç çamaşır trendlerinden biri bej ve altın tonları... 

  • 2 Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler
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    Bu yılın Oscar törenlerinde hemen her ünlünün tercih ettiği altın ve parıltılı kıyafetler, iç çamaşırı trendlerinin de bu yönde olduğunu kanıtlar nitelikte... 

  • 3 Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler
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    Ünlü moda tasarımcılarının koleksiyonunda sıklıkla yer verdiği ten ve bej tonları üstelik günlük kullanım için de doğru bir seçim...

  • 4 Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler
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    Dantel detaylar gerçekten çok hoş gözüküyor.

  • 5 Yeni sezon iç giyim modasında romantik esintiler
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    Tabii siyah, zümrüt ve bordo renklerinin zamansızlığını da es geçmeyelim. 

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