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Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:25:11 HABERTURK.COM

Yabancı dilde devil's fingers (şeytanın parmakları) olarak bilinen bu mantar türü uzaylı filmlerindeki canavarlara benziyor!

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    Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor ve korkunç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

     

     

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    Dünyanın en ilginç ve sıra dışı mantar türü olan bu bitkiye halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar türü, uzaylı bir canavara veya şeytanın eline benzetildiği için haliyle bu ismi almış. 

  • 3 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
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    Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Böylece beslenmeye gelen minik yaratıklar, mantarların üremelerine katkıda bulunuyorlar. İşte şeytanın parmağı mantarının kare kare büyüme anları...

     

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YORUMLAR 7
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:10
    Ormana evrildi derken? Bilime yeni bir tat katmak istiyorsunuz herhalde, tabii kasıtlı seçilmiş bir sözcük değilse.
  • Misafir 04 Ağustos 2017 Cuma 20:57
    evrim değil yaratma bu
  • Misafir 04 Ağustos 2017 Cuma 17:24
    Ortadoğuda bir çoğu var. Avrupada da öyle.
  • Misafir 27 Mayıs 2017 Cumartesi 17:06
    Rabbim neler yaratmış,hiç tadamadan ölecez heralde,markette bile yok..
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 12:57
    ben katar'a gittiğimde bir çoğunu tatma fırsatı bulmuştum. umreye gittiğimde kutsal topraklarda da bikaçını bulmuştum
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:49
    Hacca gitmişsin ama övünmeden duramıyorsun.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:56
    Allah'ın sayısız nimetlerinden birkaçı
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