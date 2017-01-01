Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenli olarak çekilişi yapılan Sayısal Loto oyunu için bu hafta yapılacak çekiliş merakla bekleniyor. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto oyununun çekilişi her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara/Balgat'ta bulunan binasında noter huzurunda gerçekleşmektedir. Çekilişler 21:15'te başlamakta, çekiliş sonuçlarının belirlenmesi ve duyurulması en geç 21:40 saatini bulmaktadır.

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA 1 MİLYON 829 BİN LİRA DEVRETMİŞTİ

Sayısal Loto'nun 1066. hafta çekilişinde, geçtiğimiz hafta 1 milyon 829 bin 980 lira devretmişti. Çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 421'er, 4 bilen 6.479 kişi 89,85'er ve 3 bilen 131.694 kişi 12,40'ar TL ikramiye kazanmıştı.

SAYISAL LOTO OYUN ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.