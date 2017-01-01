Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (23 Nisan 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK ?

Bu pazar Ay, Balık burcunda dolaşıyor. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, etrafımıza anlayış göstermek öne çıkabilir. Akşam saatlerine doğru sevme ihtiyacımız yüksek olurken, bazı sorumluluklarımız yüzünden istediklerimizi yapmak kolay olmayabilir. Gece saatlerinde duygusal yetersizliklere dikkat etmeliyiz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; tatlı, kibar, zeki, araştırmacı, cömert, biraz sinirli bir insansınız. Zekânız felsefe, din ve bilim konuları üzerine çok gelişmiş. Çalışmaktan kaçmazsanız kendinizi fazlasıyla geliştirebileceğiniz alanlar bulursunuz. Her konuda aşırıya kaçma isteğiniz zaman zaman sizi zorluyor. Bu sene, hayatınızı geliştirecek önemli kararlar alacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dinlenmek ve rahatlamak önceliğiniz olacak. Kendinizi birçok açıdan çok iyi hissettiğiniz bir gün olabilir. Özel hayatınızda size sıkıntı çıkaran konuların üzerine eğilebilirsiniz. Dış ortamlardan gece saatlerinde bazı haberler duyabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınızla konuşmak ve planlar yapmak isteyebileceğiniz bir gün. Sevdiklerinizle harcanacak keyifli saatlerin moralinizi yükseltmesi mümkün. Değişik ve farklı konuşmalar bu aralar normalden daha fazla ilginizi çekiyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olmak, gezip dolaşmak, kalabalıklar içinde yer almak isteyeceksiniz. Kalbi boş olanlar sosyal ortamlarda karşı cinsi çekici bulabilir ve kendi çekicilikleriyle aradıkları aşkı yakalayabilirler. Sosyal ortamlarda ön planda olma isteğiniz yoğun olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, dış ortamlar veya eğitim alanlarınıza odaklanabilirsiniz. Sosyal ortamlarda çekiciliğiniz son derece yüksek olacak. Günlük koşuşturmalarınız ve sorumluluklarınız gece saatlerinde sizi zorlayabilir. İşinizdeki problemleri sosyal hayatınıza aktarmamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim veya medya ortamlarına, değişik fikirlere ve düşüncelere ilginiz yüksek. Hayatınızda biri varsa bu dönemde sıcak, keyifli ve romantik etkileşimlere hazır olun. Maddi harcamalarınız bu pazar bir parça hızlanabilir ve sizi zorlayabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize önem vereceksiniz. Bu alanlarda tutkularınız devreye girebilir ve sevdiğinizle beraber yapılacak bazı planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Bu dönemde gece saatlerinde anlayışınıza dikkat edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlanması gereken rutin işlerinize gereken özeni gösterebilirsiniz. Özel hayatınızda çekiciliğinizi konuşturacağınız ve ilişkinizde karşı cinsle sorunlarınızı halledeceğiniz bir gün olabilir. Sosyal ortamlarda ve toplantılarda dikkat çekici çıkışlar yapabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli konular, özel hayatınız öne çıkmaya başlayacak. Eğlenmek, keyif yapmak arzusunda olacak, çocuğunuza veya sevdiklerinize enerjinizi akıtacaksınız. Gece saatlerinde ilişkinizde sıkıntılara hazır olun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmek, istirahat etmek ve vaktinizi evinize ve ailenize ayırmak isteyeceksiniz. Evinizde misafir ağırlanabilir. Kalbiniz boşsa, eğlence ortamlarında, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerlerde karşı cinsten birini ilgi çekici bulabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla planlarınız söz konusu olacak. Çevrenize karşı yardımsever ve fedakâr etkilerde bulunacaksınız. Sevdiğiniz insanla romantik, anlayışı yüksek ve sosyal bir güne hazırlıklı olun. Duyacaklarınız keyfinizi bozmasın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizde bulunan kişilerle farklı programlar içine girebilirsiniz. Keyfinizi artıracak, sizi güzelleştirecek şahsi harcamalarınız bugün bir parça artabilir. Bazı dostlarınızdan duyacağınız haberlerin moralinizi aşağıya çekmesine izin vermemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar kendinizi fevkalade güçlü hissedeceksiniz. Yine kendinizi güvende hissetmek için size bu güveni sağlayacak insanlarla bir araya gelerek, gününüzün tadını çıkarabilirsiniz. Toplumdan alacağınız bazı haberler gece saatlerinde sizi aşağıya çekebilir.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA