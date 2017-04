On Numara çekiliş sonuçları, bu hafta da şansını denemek isteyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta toplamda 1 milyon 941 bin 37 TL'nin dağıtıldığı On Numara'da bu hafta da çekiliş saati için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki On numara saat kaçta çekiliyor? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından organize edilen On Numara şans oyununun çekilişi, her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Çekiliş her hafta sabit olarak saat 21:15'te başlıyor ve şanslı numaralar belirleniyor. Tüm numaraların belirlenmesi ve resmi sonuçların duyurulması ise en geç saat 21:45'e kadar tamamlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TALİH KUŞU ANKARA'YA KONDU

Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara 767. hafta çekilişinde, 10 bilen 1 kişi 291 bin 156 TL 36 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye Ankara'nın Güdül ilçesine isabet etti.

GEÇEN HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI: 02, 03, 06, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 33, 43, 46, 51, 52, 60, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 79

Aynı zamanda 9 bilen 86 kişi 2 bin 257 TL 80'er kuruş, 8 bilen bin 402 kişi 138 lira 45'er kuruş, 7 bilen 14 bin 870 kişi 25 lira 5'er kuruş, 6 bilen 92 bin 789 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı bilemeyen 157 bin 511 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan http://www.mpi.gov.tr adresinden çekiliş tamamlandıktan sonra resmi olarak duyurulmaktadır.

MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların bu adres üzerinden veya Habertürk Şans Oyunları sayfasından sonuçlara ulaşması mümkündür.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ