25 NİSAN 2017
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36 yıl kazdı, halk onu kahraman ilan etti

25 Nisan 2017 Salı, 11:53:02 HABERTURK.COM

Çin'de yaşayan Huang Dafa 36 yıllık kazı çalışması sonucunda köyünün su ihtiyacını sağladı

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    Çin'in Guizhou bölgesinni Coawangba kasabasında yaşayan Huang Dafa 36 yıllık çalışması sonucunda köyüne su getirmeyi başardı.

  • 2 36 yıl kazdı, halk onu kahraman ilan etti
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    Susuzluk nedeniyle köy halkının zorda kalmaması için kendi projesini hazırlayan Dafa, tepelerin ardındaki su kaynaklarını kasabasına aktarmayı sağladı.

     

     

  • 3 36 yıl kazdı, halk onu kahraman ilan etti
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    Çılgın adam, köy sakinlerinin tek bir kanaldan su almasını yetersiz buldu. Bununla beraber yetersiz kaynağı sorununa köyün tek geçim kaynağı olan pirinç tarlalarının kuruması eklenince Huang Dafa zorlu bir proje hazırladı. 

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    36 yıl önce köyüne su getirmek için çalışmaya başlayan Çinli adama ilk başta kimse inanmadı, hatta onunla alay ettiler. Dafa ise asla pes etmedi, kazmaya devam etti. 

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    Dafa uzun uğraşlar sonucunda köyüne su getirmeyi başardı. Susuzluk nedeniyle köy halkının zorda kalmaması için kendi projesini hazırlayan Dafa, 10 kilometrelik bir kanal kazarak tepelerin ardındaki su kaynaklarını kasabasına aktarmayı sağladı.

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