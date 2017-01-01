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Bacakları bir çocuğun boyuyla aynı

25 Nisan 2017 Salı, 16:30:20 HABERTURK.COM

Amerikalı üniversite öğrencisi Holly Burt ABD'nin bacak boyuyla görenleri hayrete düşürdü.

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    Amerikalı üniversite öğrencisi Holly Burt ABD'nin en uzun bacaklı kadını olmaya aday...

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    Yaşıtlarından her zaman daha uzun olan Holly Burt 1.95 boyunda, bacak boyu ise 125 santimetre...

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    Genç kadının boy uzunluğu diğer kişilerle yan yana geldiğinde fark açık bir şekilde fark ediliyor. 

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    Uçağa ya da arabaya binmekte zorluk yaşayan Burt, çocukluğunda da kardeşlerinden de bir hayli uzun...

  • 5 Bacakları bir çocuğun boyuyla aynı
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    Tasarım öğrencisi, uzun boyun sırrını genetik geçmişine bağlıyor. Çünkü Holly amcasının da oldukça uzun boylu olduğunu belirtiyor.

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