Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!

1 | 40

Tara Catherine Pandeya, üç yaşından beri dans ediyor. Bu tutkusu sayesinde, şu anda dünyanın en ünlü dans topluluklarından Cirque du Soleil'de dansçı olarak yer alıyor.

Yer aldığı dans topluluğuyla dünyayı dolaşırken, Tara'nın annesi "gittiği yerlerde hiç fotoğraf çekmediği" için genç dansçıya sitemde bulunuyor ve ilginç hikaye böylece başlıyor.

Gittiği yerlerde fotoğraflarını çektirmeye başlayan Tara, hep aynı pozu verdiği bir konsept yaratıyor. Beş kıtada 170 farklı şehir dolaşan Tara, gezdiği yerleri ölümsüzleştiriyor.

İşte Tara'nın büyüleyici fotoğrafları!

1- California - ABD