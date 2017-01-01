26 NİSAN 2017
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Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:05:07 HABERTURK.COM

Tara Catherine Pandeya adlı Cirque du Soleil dansçısı genç kadın, dünyanın dört bir yanını dolaşıp fotoğraf çektirirken aynı pozu veriyor!

  • 1 Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!
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    Tara Catherine Pandeya, üç yaşından beri dans ediyor. Bu tutkusu sayesinde, şu anda  dünyanın en ünlü dans topluluklarından Cirque du Soleil'de dansçı olarak yer alıyor.

    Yer aldığı dans topluluğuyla dünyayı dolaşırken, Tara'nın annesi "gittiği yerlerde hiç fotoğraf çekmediği" için genç dansçıya sitemde bulunuyor ve ilginç hikaye böylece başlıyor.

    Gittiği yerlerde fotoğraflarını çektirmeye başlayan Tara, hep aynı pozu verdiği bir konsept yaratıyor. Beş kıtada 170 farklı şehir dolaşan Tara, gezdiği yerleri ölümsüzleştiriyor.

    İşte Tara'nın büyüleyici fotoğrafları!

     

    1- California - ABD

     

  • 2 Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!
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    2- Bedehşan

  • 3 Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!
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    3- Paris - Fransa

  • 4 Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!
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    4- Lokrum - Hırvatistan

  • 5 Dünyayı karış karış gezip, her yerde aynı pozu verdi!
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    5- Tacikistan

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