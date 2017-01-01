Şans Topu sonuçları (26 Nisan 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe günü gerçekleştirilen Şans Topu'nun 828. hafta sonuçları, bugün yapılan çekilişle açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5+1 bilen bir kişi 729 bin 588 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. İşte 26 Nisan 2017 Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (26 NİSAN 2017): 07 - 10 - 14 - 18 - 19 + 10



Şans Topu'nun 828. hafta çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen bir kişi 729 bin 588 lira ikramiyenin sahini oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Kocaeli'nin İzmit ilçesinden satın aldığı kaydedildi

ŞANS TOPU İKRAMİYE BİLGİLERİ;

5+1 Bilen Kişi Sayısı: 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 729.588,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 21 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3.474,45 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı: 268 Kişi Başına Düşen İkramiye: 272,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 3.177 Kişi Başına Düşen İkramiye: 30,70 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı: 7.870 Kişi Başına Düşen İkramiye: 15,50 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 91.000 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,75 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı: 68.693 Kişi Başına Düşen İkramiye: 5,05 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı: 209.269 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,10 TL

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ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

Şans Topu'nın 827. hafta çekilişi 19 Nisan'da gerçekleştirildi. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 14, 30, 31 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 670 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 356 lira 85'er kuruş, 4 bilen 2 bin 501 kişi 39 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 579 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 75 bin 475 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 634 kişi 5 lira, 1 artı 1 bilen 235 bin 121 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 447 bin 23 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 975 bin 341 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 543 bin 783 lira 6 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.