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Mayıs 2017 aylık burç yorumları

30 Nisan 2017 Pazar, 19:57:45 HABERTURK.COM

Hande Kazanova yorumuyla Mayıs ayı astroloji haritanız...

  • 1 Mayıs 2017 aylık burç yorumları
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    Koç Burcu:  

     

    Mayıs ayında kişisel girişimleriniz, değişik ve farklı konular, konuşmalar, parasal işleriniz ve yakın çevre olaylarınız hayatınızda yer edebilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar.

  • 2 Mayıs 2017 aylık burç yorumları
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    03 Mayıs’ta Merkür’ün düzelmesiyle beraber parasal işlerinizin, kişisel girişimlerinizin peşine düşebilirsiniz.

  • 3 Mayıs 2017 aylık burç yorumları
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    11 Mayıs ta gerçekleşen Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek. Birkaç gün boyunca ortak para ödemeleriniz, harcamalarınız, hesaplarınızda hassaslıklar ve duygusal zorlanmalar oluşabilir. Ortaya çıkacak olan bir borç veya ödeme sizi zorlayabilir. Sorumluluklarınızla hareket ettiğiniz noktada sıkıntıda olmanız için hiçbir sebep yok. 

  • 4 Mayıs 2017 aylık burç yorumları
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    Bir yandan da önemli projeleriniz için kalıcı adımlar atılabilir.  Yine de yakın çevre girişimlerinizde kandırılma ve aldatılma ihtimaline karşı uyanık olun. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız ancak 28-31 Mayıs ta durumları toparlayabilirsiniz. İşinizle ilgili atılımlarda, girişimlerde, konuşma ve görüşmelerde 28-31 Mayıs tarihlerinde destekleneceksiniz. 

  • 5 Mayıs 2017 aylık burç yorumları
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    16 Mayıs ve sonrasında para kazanma ve parayı idare edebilme beceriniz artmaya başlıyor. Gelirinizi arttırmak için yollar bulacağınız gibi sorunlarınız varsa onlara çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız.

    25 Mayıs’ta gerçekleşen Yeniay’la beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilir, satış, reklam, pazarlama, network, yayıncılık işlerinizde hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde bazı konularda zorlanmalara açık olabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizin toplum önünde sizi zor duruma düşürmesine izin vermeyin.

     

    29 Mayıs’ta yakın çevreniz, iletişimsel işleriniz için çabalarınız ve uğraşılarınızda sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Engellendiğinizi düşünebilir, öfkenizi ve sinirinizi yakın çevrenizdeki insanlardan çıkarabilirsiniz. Bu tarihte dikkatli olun.

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