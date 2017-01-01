Mayıs 2017 aylık burç yorumları

30 Nisan 2017 Pazar, 19:57:45 | Güncelleme: 01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:31:53
HABERTURK.COM
Hande Kazanova yorumuyla Mayıs ayı astroloji haritanız...
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Koç Burcu:
Mayıs ayında kişisel girişimleriniz, değişik ve farklı konular, konuşmalar, parasal işleriniz ve yakın çevre olaylarınız hayatınızda yer edebilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar.
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03 Mayıs’ta Merkür’ün düzelmesiyle beraber parasal işlerinizin, kişisel girişimlerinizin peşine düşebilirsiniz.
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11 Mayıs ta gerçekleşen Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek. Birkaç gün boyunca ortak para ödemeleriniz, harcamalarınız, hesaplarınızda hassaslıklar ve duygusal zorlanmalar oluşabilir. Ortaya çıkacak olan bir borç veya ödeme sizi zorlayabilir. Sorumluluklarınızla hareket ettiğiniz noktada sıkıntıda olmanız için hiçbir sebep yok.
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Bir yandan da önemli projeleriniz için kalıcı adımlar atılabilir. Yine de yakın çevre girişimlerinizde kandırılma ve aldatılma ihtimaline karşı uyanık olun. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız ancak 28-31 Mayıs ta durumları toparlayabilirsiniz. İşinizle ilgili atılımlarda, girişimlerde, konuşma ve görüşmelerde 28-31 Mayıs tarihlerinde destekleneceksiniz.
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5|46
16 Mayıs ve sonrasında para kazanma ve parayı idare edebilme beceriniz artmaya başlıyor. Gelirinizi arttırmak için yollar bulacağınız gibi sorunlarınız varsa onlara çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız.
25 Mayıs’ta gerçekleşen Yeniay’la beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilir, satış, reklam, pazarlama, network, yayıncılık işlerinizde hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde bazı konularda zorlanmalara açık olabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizin toplum önünde sizi zor duruma düşürmesine izin vermeyin.
29 Mayıs’ta yakın çevreniz, iletişimsel işleriniz için çabalarınız ve uğraşılarınızda sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Engellendiğinizi düşünebilir, öfkenizi ve sinirinizi yakın çevrenizdeki insanlardan çıkarabilirsiniz. Bu tarihte dikkatli olun.
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Boğa Burcu:
Mayıs ayında merkür’ün düzelmesiyle beraber maddi konularda ve aşk hayatınızda iletişiminiz daha düzenli olabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Çevrenizden göreceğiniz destekler, teklifler 04-09 Mayıs’ta karşınıza gelecek. Önemli insanlardan güzel destekler göreceksiniz.
11 Mayıs’ta oluşan Dolunay, özel ilişkilerinizde hassaslıklara neden olabilir. Bu dolunayda birebir ilişkileriniz, ortaklaşa işlerinizde önemli sonuçlar ve kararlarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı adım atacağınız işlerinizde parasal olarak sosyal çevrenizdeki insanların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin.
7
7|46
16 Mayıs’tan sonra iletişiminiz hızlanacak, kişisel görüşmelerinizi arttıracak. Artık ifadenizde rahatlamaya başlıyorsunuz. Hayatınızla ve kendinizle ilgili konuşmalarınız daha fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Fikirlerinizi ve projelerinizi dillendirmekten büyük keyif ve mutluluk alacaksınız.
25 Mayıs’ta gerçekleşen Yeniay’la birlikte maddi konularda önemli adımlar atılabilir. Ticari girişimleriniz, yatırımlarınız, para kazançlarınız alanında yeni adımlar için destekleneceksiniz.
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28-31 Mayıs seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticari konularda güçlü etkiler altındasınız ve çevrenizdekilerden ilham alıyorsunuz.
29 Mayıs, dikkat edilmesi gereken tarihlerden bir tanesi. Parasal konularda sıkıntıların, problemlerin oluşacağı zamanlardan biri. Özelikle bu süreçte hiçbir şekilde borç almayın, borç vermeyin, riskli yatırımlardan kaçının. Para dengenizi oluştururken bazı engeller ve sorunlar oluşursa tepkilerinizi kontrol edin.
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9|46
İkizler Burcu:
Mayıs ayında enerjinizi yukarıya çekmeli, sosyal çevrenizdeki aktiviteler ve oluşumlardan faydalanmalı kendinizi iş alanlarınızda çok fazla zorlamamalısınız sevgili İkizler ve Yükselen İkizler. 03 Mayıs’ta merkürün düzelmesiyle beraber iletişiminiz rahatlıyor. Sosyal ortamlarda, önemli işlerinizde konuşma ve görüşmelerinizi 16 Mayıs’a kadar hızlandırabilirsiniz.
11 Mayıs’ta iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda bir Dolunay meydana gelecek. İş hayatınızda, beraber çalıştığınız insanların çalışma koşullarında duygusal temalara ve hassaslıklara karşı hazırlıklı olun. Yine hem iş alanlarınızda hem de sağlığınızla ilgili konularda bazı sonuçlara ulaşmanız, bu alanlarda olaylarla karşılaşmanız mümkün.
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Aşk hayatınızda 12-19 Mayıs olumlu tarihler. Sevdiğiniz insanla abartmaya meyilli olabilirsiniz. Varsa çocuğunuzla olan paylaşımlarınızda bu dönemde yüksek olacak.
16 Mayıs itibarıyla itibarıyla, iletişiminizde geri çekilmeler ortaya çıkabilir. Bu süreçte dedikodulara, arkanızdan söylenecek bazı sözlere karşı temkinli olmalı ve önemli sırlarınızı size zararı dokunacak insanlarla paylaşmamalısınız.
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11
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Geri plandan yürüteceğiniz her tür iş için bu ay size zemin hazırlarken, artık silkinmenin ve ortaya çıkmanın vakti gelmiş bulunuyor. 25 mayıs’taki yeniay’la birlikte geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkartacaksınız. Kafanızdaki plan ve projeleri uygulamanın tam zamanı sevgili ikizler. Bir yandan da sosyal ortamlarınızdaki ilişkilerinizi tutkulu davranarak, aranıza parasal meseleleri koyarak bozmamaya çalışın.
Özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde bazı ilişki sıkıntılarına ve sonlanmalarına 29 Mayıs’ta dikkat edin.
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Yengeç Burcu:
Mayıs başında iletişimsel konularda, satış bazında yaşadığınız sıkıntılarda rahatlayacaksınız. Sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerde kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
11 Mayısta aşk önem kazanıyor. Arkadaşlarınızın çöpçatanlıklarıyla karşılaşabilir, gireceğiniz çevrelerde aşkın karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa bu dolunayda onunla ilgilenmelisiniz zira yaşayacağınız olaylarla hayat bunu size yaptırabilir. Aynı şey çocuğunuz için de geçerli.
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13|46
16 Mayıs itibarıyla, sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde daha fazla iletişim içine girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, çevrenizle fikir alışverişlerine girmek önem kazanacak. Görüşmeleriniz ve konuşmalarınız hızlanabilir.
19-28 Mayısta dikkatler sizin üzerinizde. İlişkilerinizde sevdiğinizi abartılı yollarla ifade edebilir, sosyal çevrenizle beraber planlar yapabilirsiniz.
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14|46
25 Mayıs’ta oluşan yeniayla birlikte yenilikler ve önemli adımlar için desteklenmeyeceksiniz. Bu Yeniay döneminde önemli kararlardan, başlangıçlardan kaçının, planlarınızı oluşturun. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harekete geçebilirsiniz. Bu dönem arkanızı iyi kollamalısınız ve çok önemli girişimlerden muhakkak kaçınmalısınız.
29 Mayıs’ta kariyeriniz ve iş hayatınızda enerjinizi doğru yönlendiremeyebilirsiniz. Bazı engellerle, sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Öfkenizi içinizde tutmaktansa başka alanlarla ilgilenerek rahatlayabilirsiniz.
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Aslan Burcu:
Mayıs ayında kariyeriniz fazlasıyla aktif olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Seyahatleriniz ve iş planlarınız hız kazanıyor. 04-09 12 Mayıs’ta iletişime dayalı her tür işinizde kendinizi ortaya koyabileceksiniz.
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11 Mayıs’ta aile hayatınıza odaklanmanız gerekebilir. Evinize ve düzeninize önem vermelisiniz. Bu alanda önemli duygusal kararlar alabilirsiniz. Başka bir yere yerleşmenin kararı da devrede olabilir. Bir yandan da bu dönemde bir sosyal aktiviteye yazılırsanız yanıltıcı sonuçlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla parasal konularda alışverişlerden kaçının.
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16 Mayıs itibarıyla, kariyeriniz önem kazanıyor. İşle ilgili konuşmalar ve yazışmalar içine girebilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızı formüle etmenin yollarını arayacaksınız. Birden fazla kariyer teklifi ile karşılaşabilirsiniz çünkü farklılıktan ve çeşitlilikten hoşlanacaksınız.
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25 Mayıs’ta oluşan Yeniay sosyal çevrenizde önemli kararları karşınıza getirebilir. Birden fazla iş teklifi, ortamlarınıza yeni insanların dahil olması gibi konular önem kazanıyor. Geleceğinizi ilgilendirecek işlerinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Daha az tanıdığınız insanlarla iş konusunda bu dönem bazı anlaşmazlıklara dikkat edin.
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29 Mayıs’ta aşk hayatınız ve sosyal çevreniz arasında bazı zorlanmalar oluşabilir. Arkadaş ilişkilerinize bu dönemde dikkat edin, fikirlerinizden bahsederken arkadaşlarınızı üzebilir veya onlar size aynı şekilde davranabilirler.
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Başak Burcu:
Mayıs ayında Merkür’ün düzelmesiyle beraber maddi olarak geçirdiğiniz zorlanmaları geride bırakacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Eşinizin veya ortağınızın parasal sıkıntıları da size rahat nefes aldıracak. Bu ay kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda hayat size göz kırpıyor.
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11 Mayıs’ta oluşan Dolunay, iletişimsel konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Daha çok uzakta bulunan insanlarla iletişim halinde olduğunuz, seyahati ve tatili düşündüğünüz bu dönemde yakın çevrenizdeki koşullar ve olayların sizi bir noktada rahat bırakmadığını göreceksiniz. Satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, medyayla ilgili konularda da önemli sonuçlar bu Dolunay ile beraber karşınıza gelebilir, bu sonuçlarla beraber parasal konularda güzel getiriler ve beklenmedik sürpriz gelişmeler içine de girebilirsiniz. İş hayatınızdaki girişimlerinizde ortaklarınızdan veya partnerinizden alacağınız tavsiyeler yanıltıcı olabilir. Yine özel hayatınızda dikkatli olmaya çalışın.
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12 Mayıs girişimleriniz ve kariyeriniz adına size göz kırpıyor, koşturmacalarınızın karşılığını çok rahat göreceksiniz. Fırsatların bollaşması elinizdeki paranın artmasıyla beraber 19 Mayıs’ta harcamalarınız hızlanabilir.
16 Mayıs itibarıyla, 2 hafta boyunca yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak konuşmalar, eğitim konuları, yayıncılık ve medyayla ilgili konularda yapacağınız anlaşmalar ve bazı fikir alışverişleri gündeminize yerleşebilir.
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Bu ay sizin için önemli ve 25 Mayıs’ta oluşan yeniay la birlikte kariyer hayatınızda önemli karar ve başlangıçlar karşınıza gelebilir. Yeni bir işe başlamak, projeye dahil olmak, yaptığınız işlerde önemli adımlar atmak karşınıza gelebilir. Bu Yeniay ile beraber bazı işlerinizde zorlanmalar oluşurken bazı noktalarda da çok güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Siz kendi ilerlemelerinizle ilgilenin.
29 Mayıs’ta aile sorumluluklarınız, iş hayatınızdaki girişimlerinizi bloke edebilir. Bazı aksilik ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aile hayatınızdaki çekişmelerde devrede olabilir.
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Terazi Burcu:
Mayıs ayında ortak parasal işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Merkür’ün 03 Mayıs’ta düzelmesiyle beraber ilişkilerinizdeki iletişim sıkıntıları ve kafa karışıklıkları geride kalmaya başlıyor.
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11 Mayıs’ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve birkaç gün boyunca elinize bir para geçebilir ya da parasal konularda çeşitli hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte alacak-verecek dengesini iyi oturtmaya çalışın. Yine bu Dolunay tarihinde beklenmedik, aniden başlayacak bir ilişki devrede olacak ya da farklı, sıra dışı ilişkiler daha fazla ilginizi çekecek. Bu, ortaklık işinizi de kapsayabilir, özel hayatınızı da kapsayabilir sevgili Teraziler. Yabancılarla yapılacak işlerde veya seyahatlerde işin etkisine çok kolay kapılabilirsiniz. Buna dikkat edin.
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16 Mayıs, parasal konuşmaların devreye girdiği, ortaklaşa para alanlarınızda birtakım sıkıntı ve problemlerinizi çözümleyebileceğiniz tarihlerden. İlişkileriniz, özellikle başkalarıyla kurduğunuz ilişkiler, ortak parasal işlerinizde bu süreçte size faydalı olacak.
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27|46
25 Mayıs’ta oluşan Yeniay’la birlikte seyahatlere, yabancılarla yapılacak işlere, medyaya, eğitimsel konulara ve bu alanda alınacak kararlara ilginizi yönlendirebilirsiniz. Öğrenme ve kendinizi geliştirme isteğiniz daha fazla ön plana geçebilir. Yine bu konularda bilginin temeline ulaşma, kendinizi geliştirebilecek bir kurs, seminer, seyahat fırsatı sizi çok mutlu kılabilir. Bu alanlardaki başlangıçlarınız için bu yeniayı kullanın.
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29 Mayıs ta bazı adımlarınız, girişimleriniz yakın çevre sorumluluklarınız yüzünden engellenebilir. Önemli işlerinizdeki sıkıntılar üzerinizde gerginlik ve öfkeye neden olabilir sevgili Teraziler. Bu süreçte sakin olmaya özen gösterin. Bir seyahatiniz engellenebilir.
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Akrep Burcu:
Mayıs ayında özel hayatınıza ve parasal konulara daha fazla önem vereceksiniz sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler. 03 Mayıs’ta Merkür’ün düzelmesiyle beraber iş hayatınızdaki iletişiminizde, parasal konularda, çevre iletişiminizdeki sıkıntı ve problemler ortadan kalkmaya başlayacak. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda 04-09 Mayıs ta olumlu gelişmeler altındasınız.
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11 Mayıs’taki Dolunay, sizin kişisel alanınızda gerçekleşiyor. Özel hayatınıza bu kadar kanalize olmuş bir dönemdeyken Dolunay’da kendi hayatınızla ilgili önemli karşınıza gelebilir. Bu kararlar duygusal içerikli olabilir, belki de özel hayatınızda sevdiğiniz insanın hayatındaki değişimler yüzünden siz de hayatınızdaki birtakım olayları değiştirmek durumunda kalabilirsiniz ya da ilişkinizdeki bir sıkıntı, sizin hayata kendi başınıza devam etme kararıyla yürümenize yol açabilir. Duygusal konularda ve ortak parasal işlerinizdeyanılma etkisine karşı hazırlıklı olun.
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10-28 Mayıs’ta iş hayatınızda güzel gelişmelere gebesiniz. Farklı iş teklifleri yüzünüzü güldürebilir ve iş ilişkilerinizi, iş bağlantılarınızı farklı ve beklenmedik bir şekilde keyifli bir noktaya getirebilirsiniz.
25 Mayıs’taki Yeniay, ortaklaşa parasal alanlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınızı devreye sokabilir. Bu Yeniay ile beraber yine sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan göreceğiniz farklı destekler ve yardımlar, biraz da olsa umutlanmanıza ve parasal çözümlere ulaşmanızı sağlayacak.
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Parasal konularda 29 Mayıs’ta zorlanmalara dikkat edin. Maddi konularda eliniz kolunuz bağlanabilir. Beklediğiniz bir parayı tahsil edemeyebilir veya para dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz.
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Yay Burcu:
Mayıs ayında aşk hayatınıza daha fazla vaktinizi harcayacaksınız. Bir yandan günlük rutin işleriniz devrede olabilir ama diğer yandan aşkta uğraştığınız konularda sonuçlar görmek isteyebilirsiniz. Değişik farklı bir ilişki ya da sevdiğinizle alacağınız değişik bir karar 10 Mayıs’ta devrede olabilir.
11 Mayıs’ta oluşan Dolunay, beklenmedik bir olayın iç yüzünü ortaya çıkartabilir. Özellikle iş hayatınızda yaşadığınız birtakım sıkıntı ve problemler varsa bu sıkıntı ve problemlerin belki de içgüdüsel olarak derinliğine ulaşacaksınız ya da beklenmedik şekilde bir olaydaki sır perdesi aralanacak. Beklenmedik, kadersel birtakım oluşumlar bu Dolunay’da etrafınızda cereyan edebilir, siz de kendinizi hiç olmadık durumların içinde bulabilirsiniz.
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16 Mayıs’tan sonra iletişim becerilerinizi iş hayatınıza kaydıracaksınız. Size hizmet eden insanlarla iş ortamlarınızda daha fazla irtibat halinde olabilirsiniz. Hem iş ortamınızda daha düzenleyici ve organize olabilirsiniz hem de günlük rutin işlerinizi derleyip toparlamak, işlerinizi gözden geçirmek, eksik ve hatalarınızı tespit etmek, çalışma koşullarınızı bağlayıcı anlaşmalar yapmak yine bu dönem sizin için önemli olabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizin arttığı bu süreçte, yine onlarla olan ilişkinizde birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunlara çözüm üretebilirsiniz. 28-31 Mayıs’ı etkin bir şekilde kullanın.
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25 Mayıs’taki Yeniay önemli çünkü yaşadığınız hayal kırıklıkları, sıkıntı ve sorunların ertesinde belki de ya “devam” ya “tamam” kararı vereceksiniz. Vereceğiniz kararlar sizin lehinize. Bu yüzden ister devam ettirin, ister ilişkinize “tamam, bitti” deyin ama kararlar almaktan korkmayın. Toplum önü işlerinizde biraz abartılı ve coşkuyla hareket edeceğiniz ya da farklı iş tekliflerinin, iş ilişkilerinin devreye gireceği bir Yeniay olacak.
29 Mayıs’ta özel hayatınıza ve ilişkilerinize dikkat edin. Sıkıntı ve sorunlara açık olacaksınız.
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Oğlak Burcu:
Mayıs ayında merkür’ün düzelmesiyle birlikte ev, aile ve aşk hayatınız için düşündüklerinizi hemen uygulamaya geçebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Hem aşk, hem iş alanlarınız bu ay aktif olacak, kendi isteklerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Ev ve aile hayatınızdaki yenilikler, farklı ve değişik oluşumlar 10 Mayıs’ta devrede.
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11 Mayıs’ta oluşan Dolunay, sosyal çevre hayatınızda gerçekleşecek. Bu Dolunay’da arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda biraz hassaslıklar, zaman zaman sıkıntılar, problemler yaşamaya meyillisiniz. Sosyal çevrenizin hareketliliği yüzünden; özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında kalmamaya dikkat edin. Yanıltıcı etkiler de devrede.
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12-19 Mayıs yaptığınız işleri kariyerinizde ortaya koyacağınız zamanlardan, disipline olabilecek ve yolunuzda rahatça ilerleyeceksiniz.
16 Mayıs itibarıyla aşk hayatınızı daha fazla konuşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Öğrenmekten, yeni hobiler edinmekten mutluluk duyabilirsiniz. Aşk hayatınızda hoşlandığınız, sevdiğiniz bir insan varsa onunla konuşma ve görüşmelerinizi artırabilirsiniz.
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25 Mayıs taki yeniaydan iş, hizmet alanlarınızla ilgili yenilikler adına faydalanmalısınız. Yeni bir işe başvurma, başlama, yeni bir projeye dahil olmak için harika bir dönem. Aynı zamanda sağlığınızı ilgilendirecek önemli adımlar ve kararlarınızı da uygulamaya alabilirsiniz.
29 Mayısta hem sağlığınıza, hem iş hayatınıza dikkat edin. İş hayatınızda bazı girişimlerinizde sorunlara açık olabilirsiniz. Aile hayatınızda da zorlanmalar enerjinizi düşürebilir.
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Kova Burcu:
Mayıs ayında aile hayatınız sizin için önem kazanıyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. 03 Mayıs’ta merkür ün düzelmesiyle birlikte iletişimsel işlerinizde derin bir nefes almaya başlayacaksınız. 04-09 Mayıs’ta aile hayatınızda güçlü kimliğinizi ortaya koyacak, bir para meselesini halledebileceksiniz.
11 mayıs’taki Dolunay, kariyer hayatınızı etkiliyor. Kariyerinizde hızlı ve beklenmedik duygusal konular oluşabilir. Yine satış, reklam, pazarlama, tanıtımla ilgili işlerinizde güzel ilişkiler, güzel sonuçlar elde etmeye yatkınsınız. Aniden ortaya çıkacak bir iş, bu Dolunay’da kariyerinize daha fazla önem vermeniz gerektiğinin altını çiziyor. Yine riskli işlerden kaçınmakta fayda var. Aldanma olasılığınız dolunayda devrede.
16 Mayıs itibarıyla eviniz ve ailenizle olan iletişiminizi arttırmaya başlıyorsunuz. Emlak, alım, satım işleriniz devreye girebilir veya aile bireylerinizin sorunlarına çare üretmekten kaçınmayabilirsiniz.
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20 Mayıs itibarıyla kimliğinizi ve tam anlamıyla kendinizi, aşk hayatınızda göstermeye başlayacaksınız. Eğlenceli konu ve olaylar içinde kendinizi bulmak, sportif faaliyetlerde kendinizi göstermek önem kazanacak. Uzun zamandan beri aile hayatınıza olan düşkünlüğünüzden sonra bir anlamda hava almak, kendinize vakit ayırmak, hobilerinize, sanatsal faaliyetlerinize yer vermek ruhunuzu hafifiletebilir. Varsa çocuğunuzla ilgili konu ve olaylar daha fazla hayatınızda yer edebilir. Sevme ve sevilme isteğinizin arttığı günler içindesiniz. Bu yüzden aşkı arıyorsanız bu dönemde karşınıza gelebilir. 25 mayıs’taki yeniay ı bu alanlardaki başlangıçlarınız için muhakkak kullanın.
Özel ilişkilerinize 29 Mayıs ta dikkat edin. Sosyal çevre sorumluluklarınız aşka, çocuğunuzun hayatına harcayacağınız enerjiyi engelleyebilir. Bu dönemde ilişkilerinizde bazı sorunlar oluşabilir.
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Balık Burcu:
Mayıs ayında hala parasal fırsatlarınız devam ediyor. 03Mayıs’ta merkür’ün düzelmesiyle beraber artık rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. İletişiminiz artacak, ticari becerilerinizde daha etkin bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz. 10 Mayıs’ta beklenmedik parasal kazançlar karşınıza gelebilir.
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11 Mayıs’taki Dolunay, sizin seyahat, hukuksal işler ve yabancılarla yapılacak ortaklaşa işler alanınızda gerçekleşecek. Bu Dolunay ile beraber uzak çevrenizden alacağınız haberler sizi hassaslaştırabilir. Düşüncelerinizde gelgitler yaşayacaksınız.
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Yakın çevrenize ilginizi artırdığınız bu dönemde bir seyahate gitmek durumunda kalmak ya da bir işle ilgilenmek, sizi duygusal anlamda bayağı zorlayabilir. Yine bu Dolunay’da çok güzel para getirilerine sahip olacaksınız. Beklenmedik yerden gelen bu para, size yarayacak.
16 Mayıs itibarıyla yakın çevrenizle olan konuşma ve görüşmeleriniz artmaya başlayacak. Eğitimin her türlüsünden hoşlanabilirsiniz.
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20 Mayıs itibarıyla aile, yuva ve ev konularına artık daha fazla odaklanıyorsunuz. Vaktinizi ailenizle geçirmek isteyeceksiniz. Yerleşimle ilgili konular ön plana geçecek. Emlak ile ilgili, ev değiştirme ile ilgili konuşmalar öne çıkabilir.
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Bir yandan da işlerinizi evinizden idare etmek önem kazanabilir. 25 mayıs taki yeniayla birlikte ev değiştirme, yuvanız, yerleşimle ilgili konular, alım satım işlerinize eğilebilirsiniz. Bu alandaki kararlarınızı bu tarih ve sonrasında devreye sokun.
Aile hayatınızda, anne babanız arasındaki zorlanmalara 29 mayıs’ta dikkat edin. Bu tarihte kariyeriniz ve aileniz arasında da kalabilirsiniz.