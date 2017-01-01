Mayıs 2017 aylık burç yorumları

11 | 46

Geri plandan yürüteceğiniz her tür iş için bu ay size zemin hazırlarken, artık silkinmenin ve ortaya çıkmanın vakti gelmiş bulunuyor. 25 mayıs’taki yeniay’la birlikte geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkartacaksınız. Kafanızdaki plan ve projeleri uygulamanın tam zamanı sevgili ikizler. Bir yandan da sosyal ortamlarınızdaki ilişkilerinizi tutkulu davranarak, aranıza parasal meseleleri koyarak bozmamaya çalışın.

Özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde bazı ilişki sıkıntılarına ve sonlanmalarına 29 Mayıs’ta dikkat edin.