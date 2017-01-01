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Süper Loto sonuçları (4 Mayıs 2017)

Süper Loto'nun 498. haftaki çekilişi bu akşam yapılacak. Vatandaşlar heyecanla bu akşam çekilecek Süper Loto sonuçlarını bekliyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:35:15 Güncelleme: 18:44:56

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi de heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Süper Loto oyunu hakkında tüm detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Her hafta Perşembe akşamları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda saat 21:15'te Süper Loto çekilişi başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve sonuçların açıklanması ise en geç 21:45'tir. Sonuçlar belli olduğunda vatandaşlara MPİ resmi sitesinden duyurulur.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapabilir veya Habertürk Şans Oyunları sayfasını takip edebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ÖNCEKİ HAFTA 3 MİLYON 218 BİN TL DEVRETTİ

Geçen hafta Süper Loto'da kazanan numaralar: 4 - 6 - 18 - 25 - 34 - 37

Geçtiğimiz hafta yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 3 milyon 218 bin 592 TL devretti. Çekilişte 5 bilen 71 kişi 7 bin 497 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 145 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 849 kişi 13'er lira ikramiye kazanmıştı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.218.592,38 TL
5 bilen kişi sayısı : 71 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.497,90 TL
4 bilen kişi sayısı : 3.946 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 145,15 TL
3 bilen kişi sayısı : 75.849 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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