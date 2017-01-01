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Bereket ve bolluğun bayramı: Hıdırellez

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:28:28 İHA

  • 1 Bereket ve bolluğun bayramı: Hıdırellez
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    İlk çağlardan bu yana kadar uzanan Hıdırellez, Anadolu ve Balkan ülkelerinde her yıl yazın gelişini taçlandırmak için kutlanıyor.

  • 2 Bereket ve bolluğun bayramı: Hıdırellez
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    Ülkemizde de Hıdırellez coşkusu İzmir'de yankılanan "Çingene Şarkıları" ile başladı.

     

  • 3 Bereket ve bolluğun bayramı: Hıdırellez
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    Baharın gelişini müjdeleyen geleneksel Hıdırellez şenlikleri Kosova'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. 

  • 4 Bereket ve bolluğun bayramı: Hıdırellez
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    Bilecik'te 130 hanelik bir site sakinleri, kutlanan Hıdırellez sonrası mehteran takımını coşkuyla dinledi.

  • 5 Bereket ve bolluğun bayramı: Hıdırellez
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    Dünyanın çeşitli ülkelerinde Hıdırellez Bayramı kutlanmaya başladı. Peki Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez gelenekleri nelerdir? İşte ilginç gelenekleri ve inanışlarıyla Hıdırellez...

    Hıdırellez nedir?

    Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında kutlanan, birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramdır.

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