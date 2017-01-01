İlk çağlardan bu yana kadar uzanan Hıdırellez, Anadolu ve Balkan ülkelerinde her yıl yazın gelişini taçlandırmak için kutlanıyor.
Ülkemizde de Hıdırellez coşkusu İzmir'de yankılanan "Çingene Şarkıları" ile başladı.
Baharın gelişini müjdeleyen geleneksel Hıdırellez şenlikleri Kosova'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
Bilecik'te 130 hanelik bir site sakinleri, kutlanan Hıdırellez sonrası mehteran takımını coşkuyla dinledi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Hıdırellez Bayramı kutlanmaya başladı. Peki Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez gelenekleri nelerdir? İşte ilginç gelenekleri ve inanışlarıyla Hıdırellez...
Hıdırellez nedir?
Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında kutlanan, birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramdır.