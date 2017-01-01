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5 ilde elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 21:49:14 Güncelleme: 21:50:14

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı bölgelerine 8 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde, 09.00-17.30 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 09.00-17.00, Kastamonunun Abana, Doğanyurt ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırıkkale'nin Balışeyh, Delice ve merkez ilçelerindeki bazı mahallelere 09.00-16.00, Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerine de 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

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