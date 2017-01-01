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Tüm sezonu kurtaracak beyaz spor ayakkabı modelleri

09 Mayıs 2017 Salı, 15:15:04 HABERTURK.COM

Her zaman topuklu ayakkabı ile şık olunacak değil ya! Hoş bir elbiseye bile tarz katan beyaz spor ayakkabı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da iddiasını koruyor. İşte sezonun en kullanışlı beyaz spor ayakkabı modelleri...

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    Özel bir davette, şık bir akşam yemeğinde topuklu ayakkabının önemi tartışılmaz. Diğer yandan günlük hayatta bazen stil sahibi görünmek için spor ayakkabıdan yararlanmamız gerekir. Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi moda ikonlarının sokak modasında sıklıkla tercih ettiği beyaz spor ayakkabı geçtiğimiz sezondan bu yana devam ediyor. Biz de bu akımı sizin için yakın takibe alarak birbirinden konforlu ve hoş görünümlü beyaz spor ayakkabı modellerini belirledik. 

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    Saint Laurent

    Kaliteyi sadelikle birleştirmek isteyenler için iyi bir seçenek.

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    Acne Studios

    Beyaz ayakkabıya bant detayını ekleyerek farklı bir stil oluşturmuş.

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    Nike

    Beyaz ayakkabı denince akla gelen bir başka firmalardan olan Nike, konforu üst düzeyde yaşatıyor.

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