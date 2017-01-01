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Özel bir davette, şık bir akşam yemeğinde topuklu ayakkabının önemi tartışılmaz. Diğer yandan günlük hayatta bazen stil sahibi görünmek için spor ayakkabıdan yararlanmamız gerekir. Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi moda ikonlarının sokak modasında sıklıkla tercih ettiği beyaz spor ayakkabı geçtiğimiz sezondan bu yana devam ediyor. Biz de bu akımı sizin için yakın takibe alarak birbirinden konforlu ve hoş görünümlü beyaz spor ayakkabı modellerini belirledik.