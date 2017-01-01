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Sevgilinizi, sevdiğinizi ya da eşinizi tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? O zaman bir de onu burcu üstünden değerlendirin. İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'ya göre burçların sevdiklerinden bekledikleri...

Koç burcu ise

OYUNU KURMASINA İZİN VERİN!

Cesur, atak bir Koç insanı ile mutlu olmak için onun hızına ve heyecanına ayak uydurmayı öğrenmeniz gerekir. Koç’un en sevdiği şey savaşmaktır.