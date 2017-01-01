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Sevgilinizi burcu ile tanıyın

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:33:39

  • 1 Sevgilinizi burcu ile tanıyın
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    Sevgilinizi, sevdiğinizi ya da eşinizi tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? O zaman bir de onu burcu üstünden değerlendirin. İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'ya göre burçların sevdiklerinden bekledikleri...

    Koç burcu ise

    OYUNU KURMASINA İZİN VERİN!

    Cesur, atak bir Koç insanı ile mutlu olmak için onun hızına ve heyecanına ayak uydurmayı öğrenmeniz gerekir. Koç’un en sevdiği şey savaşmaktır. 

     

  • 2 Sevgilinizi burcu ile tanıyın
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    Bu bir ilişki bile olsa karşısında rakip gördüğü zaman mücadele etme arzusu harekete geçer ve kazanana kadar pes etmez. Bu yüzden aşkınızı heyecanlı bir oyun haline getirebilirseniz uzun soluklu olabilir.

  • 3 Sevgilinizi burcu ile tanıyın
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    En iyi anlaştığı burçlar: Yaylar, İkizler ve Kovalar’la eğlenceli ilişkileri olur. Yengeç ve Oğlaklar onu mücadele etmeye zorlar, ilk başta hoşuna gitse bile, sonradan sıkılacaktır. 

  • 4 Sevgilinizi burcu ile tanıyın
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    Teraziler’le hep “ben” diyen Koçlar, “sen” demeyi öğrenebilirler.

  • 5 Sevgilinizi burcu ile tanıyın
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    Boğa burcu ise

    BEKLEMEYİ BİLİN!

    Boğa burcu insanları, oldukça sakin, kararlı ve yavaştır. Aldığı kararların güvenliğinden tam emin olmadan da harekete geçmez. Onunla bir macera yaşamak isterseniz bunu hemen unutun.  

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