Uluslararası 118-K Yönetim Çevresi 2. Bölge Kulüpleri tarafından geliştirilen, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park Ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Bir Kitap da Sen Dik' sosyal sorumluluk projesinde üretilen kitaplar, okunduktan sonra sayfalarda bulunan tohumların ekilmesiyle ağaca dönüşüyor.

İHA'nın haberine göre Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Ünal Çolak'ın danışmanlığında yürütülen ve son sınıf öğrencileri Duygu Çavuş, Cihan Alaca, Hakan Özer, Ecem Nurtekin, Kadir Arslan ve Ferit Kutlu tarafından yürütülen proje, sürdürülebilir doğal yöntemlerin yaygınlaştırılması, öğretilmesi ve bilinçsiz kağıt tüketimini azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Mozart Sanat Atölyesinin katkılarıyla hazırlanan "Balıkçıl ile Yengeç" isimli hikaye kitabı, Gelişim Koleji 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından toprakla buluşturuldu. Kitap içerisinde bulunan ağaç tohumları birkaç yıl içerisinde ağaca dönüşecek.

Proje etkinliğinde konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, Kamu yararı ve sosyal fayda açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Buna ilişkin 10 sene önce Rusya'da bir sempozyumda bize birer kitapçık dağıtmışlardı ve arkasında Sibirya Sediri tohumları vardı. O dönemde biz onları ektik ama ne oldu akıbetini bilmiyorum. Bu etkinliğin davetiyesi gelince de aklıma o geldi. Tohumları sadece ekmek değil, onların yaşamda kalmasını sağlamak da önemli. Genç arkadaşlarımızdan, öğrencilerimizden bunların takipçileri olmalarını istiyorum ben" dedi.

"SOĞAN KABUĞUNDAN TUTUN, YAPRAĞA KADAR HER MALZEMEDEN YAPILIYOR"

Proje sahiplerinden olan Duygu Çavuş ise yaptığı açıklamada, proje hakkında bilgiler verdi. Çavuş, "Ekim 2016 yılından beri sürdürdüğümüz projemizde bugün son aşamaya geldik. El yapımı kağıtlardan yapılan kitapları, 4'üncü sınıf öğrencilerimize eğitimlerini vererek el yapımı kağıt uygulamasını gösterip beraber uygulama yaptık. Ardından kitapları okudular. Bugün de kitapların son sayfasında bulunan tohumları toprakla buluşturduk. Kitabımız bu şekilde atık malzemelerden yapıldı. Soğan kabuğundan tutun, yaprağa kadar her malzemeden yapılıyor. Tohumlarımız ise en arka sayfada bulunuyor. Buradan alıp toprakla buluşturduk" şeklinde konuştu.

Son olarak projede emeği geçen öğrenci, öğretmen ve çocuklara katılım belgeleri verildi. Belgelerini alan çocuklar ise projenin çok güzel olduğunu ve çevreyi yeşillendirmenin önemini dile getirdiler.