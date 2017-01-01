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15-21 Mayıs haftalık burç yorumları

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:41:39 HABERTURK.COM

  • 1 15-21 Mayıs haftalık burç yorumları
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    Bu haftabaşı iş hayatınızda seçenekleriniz artarken, kendi hayatınıza ve yapacaklarınıza daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Düşüncelerinizi dile getirirken bu haftabaşı zorlayıcı ve agresif tutumlardan kaçının. 

  • 2 15-21 Mayıs haftalık burç yorumları
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    Salı günü Merkür Boğa burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca para ile ilgili işlerde, sahip olduğunuz mallarda becerileriniz, konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Somut ve kararlı adımlar size kazandıracak. Ticaretle uğraşanlar için yoğun ve aktif olacakları bir dönem geliyor. 

  • 3 15-21 Mayıs haftalık burç yorumları
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    Cuma günü özel hayatınızda kendinizi şanslı ve mutlu hissedebilir, değişik şanslarla karşılaşabilirsiniz. Cumartesi günü güneş ikizler burcuna geçecek. 1 ay boyunca ilginizi yakın çevre, akraba veya kardeşler alanlarınıza kaydıracaksınız.

  • 4 15-21 Mayıs haftalık burç yorumları
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    Yakın çevrenizde oluşan olaylar, hayatınızın merkezine yerleşebilir. Yine satış, pazarlama, iletişimle ilgili konular, yakın çevre (akraba, kardeşler, komşu), reklam, yazım, öğrenim alanlarınızda bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Meraklı yapınızla kısa yolculuklar ve iletişime dayalı konular ön planda olacak. 

  • 5 15-21 Mayıs haftalık burç yorumları
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    Bu hafta iş seyahatleriniz ve yapılması gereken rutin işleriniz vaktinizin çoğunu alabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Kendi başınıza kalmak isterken, diğer insanlarla mesai harcamak sizi zorlayabilir. İçsel agresifliğinizle kendinize yüklenmeyin.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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