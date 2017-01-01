15-21 Mayıs haftalık burç yorumları

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Bu Pazartesi, eğlence, keyif için para harcamalarınızı arttırabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bazı ödemeler sizi sıksa bile pire için yorgan yakmayın, banka işlemlerinizi hallederken ya da parasal konularda bazı agresiflikler yaşanabilir.