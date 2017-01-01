19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a, çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü Türk gençliğine armağan etti. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günde, törenler yapılır ve şiirler okunur. 19 Mayıs'ta okunabilecek en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte kısa ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS ŞİİRLERİ

O GELİYOR

Yıl 1919,

Mayıs’ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren,

Al yüzlü doğan güneş

Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar;

Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular.

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919,

Uyanın Samsunlular;

Uyumak ölüme eş,

Diriltin ruhunuzu,

Ufukta bir gemi var;

Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?

Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?

Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü,

İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,

Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.

Bir baş ki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü;

Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919

Mayısın on dokuzu

Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.

Üzülmemek elde mi;

Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız, doldukça damarlara kan gibi,

Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten

Karardı gözlerimiz.

Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir EROZAN

BİR KURTULUŞ DESTANI

Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,

Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,

Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".

Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,

Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,

Atmak istediler Türkü Anadoludan.

Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,

Önder seçti kendine Mustafa Kemali.

Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,

Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep e.

Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,

Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,

Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkifle.

Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,

Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,

Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,

Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,

İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan GÜNEŞ

ON DOKUZ MAYIS

Bugün on dokuz Mayıs, ülkemin kader günü,

Dostların sevindiği düşmanın keder günü...

Genç bir kutup yıldızı, parladı karanlıkta,

Yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta.

Özgürlüğün sevdası, yakıp dururken onu,

Dehası cesareti getirdi mutlu sonu.

Yeniden hayat verdi, yorulmuş bedenlere,

Sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere.

Küçücük bir adımla değişti kaderimiz,

Mutluluğa dönüştü, derdimiz, kederimiz.

Taşıyorken Atayı Bandırma bir gururla,

Korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla.

O masmavi gözleri dalarken ufuklara,

Çoktan yelken açmıştı, gemisi umutlara.

Ardı sıra bir avuç, yürekli vatansever,

Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder.

Yürek yürek birleşti tek vücut oldu millet,

Elbet böyle olacak yakışmaz bize zillet.

Adım adım hedefe, yürürken kutsal birlik,

Toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik.

İstiklal savaşımız, işte o gün başladı,

Silahtan yoksun ordu dağda taşta kışladı.

Gece gündüz demeden, kutsal savaşımızda,

Birer birer yok oldu haçlılar karşımızda.

Zafer ancak kendine inanlara koşar,

Kendisine güvenen, aşılmaz dağlar aşar.

İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet,

Gazi ve şehitlerle kuruldu Cumhuriyet.

Ey büyük Türk gençliği! Emanet artık sende,

Onu koruyacaksın can durdukça bedende.

Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın,

Tüm dünya devleriyle, yarışa hazırlanın.

Kasım KAPLAN

19 MAYIS

19 Mayıs’ı seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Bayramı neşe içinde,

Coşkuyla kutluyorum.

Samsun’u seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Bu bayramı hak eden,

Gençleri kutluyorum.

Bayrağımı seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Meydanları dolduran,

Sizleri kutluyorum.

Ülkemi seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Kalbinde vatan yatan,

Herkesi kutluyorum.

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Atayı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. HAKKI TALAS

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'

Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü

Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!

Kahrolan milletinin, aldı öcünü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Yoktu gözünü, onun korkutan

Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan

Ordunun yanında, o baş komutan

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Vatanı almanın, yolu akıldı

Süngüler düşmana, doğru takıldı

En büyük adım,o gün atıldı

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kırıldı düşmanın, beli büküldü

Alındı ciğeri, o gün söküldü

İzmir'de denize, hepsi döküldü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kanlara boyandı, aziz toprağım

Göndere çekildi, nazlı bayrağım

Şükürler olsun, sana ALLAH'ım

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!