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Şans Topu sonuçları sorgula (17 Mayıs 2017)

17 Mayıs 2017 Şans Topu sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucuna göre 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:21:11 Güncelleme: 22:26:39

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 831. hafta çekilişi gerçekleştirildi. 17 Mayıs 2017 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti. İşte Şans Topu sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI: 05 - 06 - 09 - 10 - 14 + 01

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 692.274,81 TL
5 bilen kişi sayısı : 19 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.644,00 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 191 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 362,45 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.825 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,75 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 5.204 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,70 TL
3 bilen kişi sayısı : 80.433 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 49.084 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,65 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 160.533 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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