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Bu aile yılanları elleriyle avlıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:05:13 HABERTURK.COM

  • 1 Bu aile yılanları elleriyle avlıyor
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    Yılan ve daha pek çok sürüngenle yıllardır haşır neşir olan Tony Harrison, dünyadaki en tehlikeli yılanları avlıyor.

  • 2 Bu aile yılanları elleriyle avlıyor
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    1994 yılından beri yılan avcılığı yapan, en zehirli ve en ölümcül yılanları besleyen çılgın adam, çocuğuna da yılan sevgisini aşılamış.

  • 3 Bu aile yılanları elleriyle avlıyor
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    Diğer yandan ailenin yılan sevgisi bazı talihsiz olayları da beraberinde getirmiş. Örneğin, yakaladıkları yılanları evinde besleyen ailenin bir yılanı, komşularının köpeğini öldürmüş. Bu nedenle aile, eleştiri yağmuruna tutulmuş.

  • 4 Bu aile yılanları elleriyle avlıyor
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    İşte yılan ve diğer sürüngenleri yakalamayı meslek edinen ilginç aile...

  • 5 Bu aile yılanları elleriyle avlıyor
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