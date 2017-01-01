Yılan ve daha pek çok sürüngenle yıllardır haşır neşir olan Tony Harrison, dünyadaki en tehlikeli yılanları avlıyor.
1994 yılından beri yılan avcılığı yapan, en zehirli ve en ölümcül yılanları besleyen çılgın adam, çocuğuna da yılan sevgisini aşılamış.
Diğer yandan ailenin yılan sevgisi bazı talihsiz olayları da beraberinde getirmiş. Örneğin, yakaladıkları yılanları evinde besleyen ailenin bir yılanı, komşularının köpeğini öldürmüş. Bu nedenle aile, eleştiri yağmuruna tutulmuş.
İşte yılan ve diğer sürüngenleri yakalamayı meslek edinen ilginç aile...