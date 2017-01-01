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22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları

21 Mayıs 2017 Pazar, 23:38:19 HABERTURK.COM

  • 1 22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 58

    Haftanız hızlı etkilerle başlayacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu hafta yapılması gereken işlerinizi kolay halledecek, kafanıza estiği gibi davranmak isteyeceksiniz. Önemli girişimlerinizi, gelecek planlarınızı uygulamaya sokun. 

  • 2 22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 58

    Perşembe günü gece saatlerinde gerçekleşen Yeniay’la beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilir, satış, reklam, pazarlama, network, yayıncılık işlerinizde hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. 

  • 3 22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 58

    Yine de bu Yeniayda  iş ilişkilerinizde bazı konularda zorlanmalara açık olabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizin toplum önünde sizi zor duruma düşürmesine izin vermeyin.

  • 4 22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 58

    Bazı kararlarınızın içsel streslerinizi arttırabilir. Haftasonu alacağınız yaratıcı ve ilham dolu bilgileri sahip olduğunuz işleriniz, paranız, yatırımlarınız için kullanabilirsiniz. Başka insanları düşüneceğiniz bir dönem olabilir.

  • 5 22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 58

    Hayatı geri plandan izlemekten ve olayların etrafından dolaşmaktan bu haftabaşı daha büyük keyif alabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Konuşulacak, anlatılacak çok şey olmasına karşın isteksizliğiniz öne geçebilir. Salı günü öğleden sonra daha rahat etkilerle hareket edeceksiniz.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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