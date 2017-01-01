22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları

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Yine de hemen Yeniay olduğu gün ve sonrası bu girişimlerinizi başlatmayın. Bu yeniay sevdiğiniz kişiyle veya iş yaptığınız insanlarla aranızda aranızda bazı güç çekişmelerine, kıskançlık veya manipülasyon gibi etkilere açıksınız. Dikkatli olun.