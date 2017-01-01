22-28 Mayıs 2017 haftalık burç yorumları

Haftanız hızlı etkilerle başlayacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu hafta yapılması gereken işlerinizi kolay halledecek, kafanıza estiği gibi davranmak isteyeceksiniz. Önemli girişimlerinizi, gelecek planlarınızı uygulamaya sokun.
Perşembe günü gece saatlerinde gerçekleşen Yeniay’la beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilir, satış, reklam, pazarlama, network, yayıncılık işlerinizde hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz.
Yine de bu Yeniayda iş ilişkilerinizde bazı konularda zorlanmalara açık olabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizin toplum önünde sizi zor duruma düşürmesine izin vermeyin.
Bazı kararlarınızın içsel streslerinizi arttırabilir. Haftasonu alacağınız yaratıcı ve ilham dolu bilgileri sahip olduğunuz işleriniz, paranız, yatırımlarınız için kullanabilirsiniz. Başka insanları düşüneceğiniz bir dönem olabilir.
Hayatı geri plandan izlemekten ve olayların etrafından dolaşmaktan bu haftabaşı daha büyük keyif alabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Konuşulacak, anlatılacak çok şey olmasına karşın isteksizliğiniz öne geçebilir. Salı günü öğleden sonra daha rahat etkilerle hareket edeceksiniz.