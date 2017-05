Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara için bu hafta da çekiliş heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 2 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara bu akşam çekilecek. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

MPİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan merkez binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21:15'te başlamaktadır.

Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi sitesi üzerinden duyurulması ise teknik aksaklık olmadığı takdirde en geç 21:45'tir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları Türkiye'de ilk olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi sitesinden vatandaşlara duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesine girebilir veya Habertürk Şans Oyunları sayfasını ziyaret edebilir.

Resmi sonuçlar MPİ tarafından duyurulduktan sonra, dakikalar içerisinde Habertürk Şans Oyunları sayfasına da yansımaktadır.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 10 BİLEN 2 KİŞİ 142 BİN 337'ŞER LİRA İKRAMİYE KAZANDI

15 MAYIS 2017 ON NUMARA SONUÇLARI: 07 - 10 - 12 - 18 - 19 - 27 - 36 - 43 - 45 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 65 - 69 - 70 - 71 - 74 - 76

Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre, 10 bilen 2 kişi 142 bin 337'şer lira, 9 bilen 99 kişi bin 917 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 549 kişi 122 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 200 kişi 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 91 bin 836 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiç bilemeyen 169 bin 795 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye İstanbul'un Pendik ve Üsküdar ilçelerine isabet etti.

10 Bilen Kişi Sayısı: 2 Kişi Başına Düşen İkramiye: 142.337,00 TL 9 Bilen Kişi Sayısı: 99 Kişi Başına Düşen İkramiye: 1.917,05 TL 8 Bilen Kişi Sayısı: 1.549 Kişi Başına Düşen İkramiye: 122,90 TL 7 Bilen Kişi Sayısı: 15.200 Kişi Başına Düşen İkramiye: 23,95 TL 6 Bilen Kişi Sayısı: 91.836 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4,10 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı: 169.795 Kişi Başına Düşen İkramiye: 2,90 TL