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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Instagram sayfasında değeri 7 milyon sterlin olan yüzüğünün videosunu paylaşan Tsaritsina’ya yorum yağdı. Tsaritsina eleştirilere “Kocam 30 kıratlık elmasın yeterli olmadığını düşünerek bu 70 kıratlık yüzüğü aldı” yanıtını verdi.