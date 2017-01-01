Rus milyarder Aleksey Shapovalov’un karısı Ksenia Tsaritsina’ya beşinci evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 70 kıratlık pırlanta yüzük sosyal medyada olay oldu.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Instagram sayfasında değeri 7 milyon sterlin olan yüzüğünün videosunu paylaşan Tsaritsina’ya yorum yağdı. Tsaritsina eleştirilere “Kocam 30 kıratlık elmasın yeterli olmadığını düşünerek bu 70 kıratlık yüzüğü aldı” yanıtını verdi.
İşte 70 kıratlık yüzüğüyle ses getiren Ksenia Tsaritsina'nın sosyal medya paylaşımları...