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Yaralı bulunan kızıl akbaba tedavi edildi

Nevşehir'de yaralı halde bulunan kızıl akbaba ameliyat edildi. Silahlı saldırı sonucu karnından yaralanan kızıl akbaba iyileştikten sonra doğaya salınacak

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde, ateşli silahla kanadından vurularak yaralandığı belirlenen akbabanın ayağında Belgrad Müzesine ait metal bilezik bulundu. Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaralı halde bulunan ve ayağında Belgrad Müzesine ait metal bilezik olan kızıl akbaba ameliyat edildi. Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bir evin çatısında vatandaşlar tarafından bulunan akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Ayağındaki metal bilezikte "Natural History Museum Belgrade" kanadında ise "47" yazan akbaba, özel bir hayvan kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Röntgeni çekilen akbaba ameliyata alındı.Yaralı akbabayı ameliyat eden veteriner hekim İsmail Şentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun 6 kilo 300 gram ağırlığında olduğunu belirtti.Kızıl akbabanın bölgede görülen bir tür olmadığını dile getiren Şentepe, "Leşle beslenir, yüksek kayalıklarda yaşar. Saçmadan kaynaklı yarası vardı, ateşli silahla yaralanmış, tedavisi yapıldı. Birkaç günlük bakım sonrası doğal hayata bırakılacak. Ayağında Belgrad Müzesine ait olduğuna dair bir bilezik bulunuyor. Türkiye'ye oradan geldiğini düşünüyoruz." dedi.

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